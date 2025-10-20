Acesse sua conta
Márcia Sensitiva previu desistência de Gaby Spanic em A Fazenda 17: 'Não vai dar conta'

Atriz deu tapa em Tàmires Assîs e, em seguida, afirmou que estava desistindo do programa; ela acabou expulsa

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:01

Márcia Sensitiva e Gaby Spanic, que foi desistiu de A Fazenda 17
Márcia Sensitiva e Gaby Spanic, que deixou 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução

Gaby Spanic deixou o reality show 'A Fazenda 17', da Record, de uma forma inusitada. A atriz protagonizou um protesto durante a dinâmica do domingo (19) e, ao simular uma discussão com Tàmires Assîs, deu um tapa na colega. Chorando, a artista falou que estava desistindo do programa - mas acabou sendo expulsa por agressão. A saída antecipada, aliás, já tinha sido prevista por Márcia Sensitiva.

No dia 18 de agosto, Márcia participou do 'Melhor da Tarde', da Band, e afirmou que Gaby pediria para deixar o reality. "Ela tá no ano quatro, que é o ano que a pessoa se sente fechada, entre quatro paredes. Não é à toa que ela tá com depressão. E, pelo que eu entendi, ela vai pedir para sair. Ela não vai dar conta. Ou ela vai ter uma doença, sei lá, ela não dá conta. Ela pede para sair. Essa menina vai ter uma depressão profunda aí dentro", disse.

"Pelo ano que ela tá, tô falando pela numerologia, tá? A cabeça dela não para. Como é sagitariana, ela tá doente de estar aí dentro", continuou. "Sagitariano não gosta de aprisionamento?", perguntou Leo Dias. "Nada, mas ela tá, 'o que eu tô fazendo aqui?'", apontou Márcia.

No domingo (19), Gaby Spanic decidiu criticar a violência entre os peões com uma encenação ao vivo. Ela deu um tapa no rosto de Tàmires em tom de protesto e, em seguida, pediu que a colega retribuísse o gesto. A cunhã-poranga do Boi Garanhão, porém, se recusou. A atriz venezuelana, chorando, deixou o deck e afirmou que estava desistindo do reality.

Mas, pouco depois, a produção de 'A Fazenda 17' confirmou a expulsão. Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record, publicou nas redes sociais: “Tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo”.

Tags:

A Fazenda 17 Márcia Sensitiva Gaby Spanic Gabriela Spanic A Fazenda

