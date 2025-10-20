ENTENDA

Menino viraliza ao pedir esmola com a foto de Lady Gaga, a quem dizia ser sua ‘tia doente’

Criança usou criatividade para sobrevivência nas ruas

Uma cena inusitada e até engraçada viralizou em redes sociais, como no X, antigo Twitter. Um menino estava pedindo dinheiro nas ruas para ajudar a tia com a foto da Lady Gaga.

O menino fotografado estava com o fato da artista do pop na mão direita, com expressão de sofrida em uma cena de “Nasce Uma Estrela”, filme de 2018 em que a cantora protagonizou ao lado do ator Bradley Cooper.

A imagem viralizou rapidamente nas redes sociais. Só na publicação do X, foram mais de 7,7 milhões de visualizações e 420 mil curtidas. Muitos especulações cercaram o registro, inclusive, se a criança, de fato, sabia quem é Lady Gaga, a quem ele chamava de “tia doente”.

“Crianças fingindo coisas tão cedo partem meu coração, mas não posso nem culpá-las. A sobrevivência o torna criativo. Todos nós fazemos o que devemos fazer para viver, nem sempre o que queremos”, publicou uma usuária do X. “Um adulto o instigou a fazer isso. O menino precisa de ajuda”, disse outro.