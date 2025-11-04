RISCO

Alunos de 12 anos são flagrados tentando envenenar professoras em escola de Salvador

Plano dos estudantes era entregar balas com chumbinho para duas docentes

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:15

Caso aconteceu no Colégio Estadual Edson de Souza Carneiro Crédito: Reprodução

Quatro alunos do Colégio Estadual Edson de Souza Carneiro, no bairro de São Caetano, em Salvador, foram flagrados tentando envenenar duas professoras na última sexta-feira (31). Os estudantes têm apenas 12 anos.

Segundo funcionários e outros alunos da escola, o plano era colocar chumbinho em balas compradas no comércio e entregar às docentes de Matemática e Inglês, porque os alunos temiam ser reprovados nas disciplinas. O esquema, porém, foi denunciado por outros estudantes ao vice-diretor da instituição e não chegou a ser concretizado.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informou que a direção da unidade escolar já se reuniu com as famílias dos estudantes e com equipes multidisciplinares de saúde, prestando assistência a toda a comunidade escolar.

A reportagem do Correio esteve no colégio, mas a direção não se pronunciou diretamente sobre o caso. A situação foi registrada na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), que investiga a denúncia e realiza oitivas e diligências para esclarecer os fatos.

Em um áudio que circula pelo WhatsApp, uma professora da escola alerta colegas de outras unidades a não aceitarem comidas de alunos, por conta do risco de envenenamento. “Eu fiquei estarrecida, anestesiada com o caso”, desabafa.

Um caso semelhante ocorreu em uma escola pública de Paripe, também em Salvador, no primeiro semestre deste ano. Na ocasião, um aluno colocou laxante na água da professora dentro da sala de aula. Ela foi alertada por outros estudantes antes de beber o líquido. Após o episódio, o aluno foi removido da instituição escolar.