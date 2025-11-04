Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alunos de 12 anos são flagrados tentando envenenar professoras em escola de Salvador

Plano dos estudantes era entregar balas com chumbinho para duas docentes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:15

Caso aconteceu no Colégio Estadual Edson de Souza Carneiro Crédito: Reprodução

Quatro alunos do Colégio Estadual Edson de Souza Carneiro, no bairro de São Caetano, em Salvador, foram flagrados tentando envenenar duas professoras na última sexta-feira (31). Os estudantes têm apenas 12 anos.

Segundo funcionários e outros alunos da escola, o plano era colocar chumbinho em balas compradas no comércio e entregar às docentes de Matemática e Inglês, porque os alunos temiam ser reprovados nas disciplinas. O esquema, porém, foi denunciado por outros estudantes ao vice-diretor da instituição e não chegou a ser concretizado.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informou que a direção da unidade escolar já se reuniu com as famílias dos estudantes e com equipes multidisciplinares de saúde, prestando assistência a toda a comunidade escolar.

A reportagem do Correio esteve no colégio, mas a direção não se pronunciou diretamente sobre o caso. A situação foi registrada na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), que investiga a denúncia e realiza oitivas e diligências para esclarecer os fatos.

Em um áudio que circula pelo WhatsApp, uma professora da escola alerta colegas de outras unidades a não aceitarem comidas de alunos, por conta do risco de envenenamento. “Eu fiquei estarrecida, anestesiada com o caso”, desabafa.

Um caso semelhante ocorreu em uma escola pública de Paripe, também em Salvador, no primeiro semestre deste ano. Na ocasião, um aluno colocou laxante na água da professora dentro da sala de aula. Ela foi alertada por outros estudantes antes de beber o líquido. Após o episódio, o aluno foi removido da instituição escolar.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Mais recentes

Imagem - Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes
Imagem - 'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador

'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador
Imagem - Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada