FAMÍLIA

Maria Rita aparece em clique raro ao lado dos filhos, netos de Elis Regina

Cantora inaugurou biblioteca com seu nome no Rio e posou com a família

Elis Freire

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:59

Maria Rita, cantora Crédito: Reprodução

A cantora Maria Rita teve a honra de inaugurar uma biblioteca comunitária que leva seu nome em Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro na última semana. No momento especial, ela posou ao lado dos filhos, Antonio Baldini, de 21 anos, e Alice, de 12 anos, em uma rara aparição nas redes sociais.

Antonio é filho de Maria Rita com o diretor Marcus Baldini. O jovem, que está maior que a mãe, é modelo e usa como nome artístico o sobrenome do pai. Já Alice é fruto do relacionamento que a cantora teve com o músico Davi Moraes, filho de Moraes Moreira.

Maria Rita 1 de 5

Além deles dois, Elis Regina, que morreu em 1982, tem outros 3 netos. São eles Arthur e André, filhos de João Marcello Bôscoli; e Rafaela, filha de Pedro Mariano.

Crescido em família musical, Antonio Baldini preferiu construir carreira na arte da modelagem. Hoje ele é contratado por uma agência em São Paulo, a Way Model, e vem trabalhando como modelo fotográfico.

Nomes como Alessandra Ambrósio, Marlon Teixeira, Caio Cabral, o ex-BBB e atleta Paulo André e Fernanda Tavares são alguns dos modelos da agência que o neto de Elis faz parte.

Veja foto: