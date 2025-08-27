Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maria Rita aparece em clique raro ao lado dos filhos, netos de Elis Regina

Cantora inaugurou biblioteca com seu nome no Rio e posou com a família

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:59

Maria Rita, cantora
Maria Rita, cantora Crédito: Reprodução

A cantora Maria Rita teve a honra de inaugurar uma biblioteca comunitária que leva seu nome em Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro na última semana. No momento especial, ela posou ao lado dos filhos, Antonio Baldini, de 21 anos, e Alice, de 12 anos, em uma rara aparição nas redes sociais. 

Antonio é filho de Maria Rita com o diretor Marcus Baldini. O jovem, que está maior que a mãe, é modelo e usa como nome artístico o sobrenome do pai. Já Alice é fruto do relacionamento que a cantora teve com o músico Davi Moraes, filho de Moraes Moreira.

Maria Rita

Maria Rita, cantora por Reprodução
Maria Rita, cantora por Reprodução
Maria Rita, cantora por Reprodução
Maria Rita, cantora por Reprodução
Maria Rita, cantora por Reprodução
1 de 5
Maria Rita, cantora por Reprodução

Leia mais

Imagem - Mais poderosa e menos conhecida: por que a filha caçula de Silvio Santos apareceu na Globo?

Mais poderosa e menos conhecida: por que a filha caçula de Silvio Santos apareceu na Globo?

Imagem - 'Dona de Mim': Samuel entrega documentos que incriminam Jacques à polícia

'Dona de Mim': Samuel entrega documentos que incriminam Jacques à polícia

Imagem - Thaís Carla comemora cirurgia bariátrica com primeira volta de bicicleta; veja momento

Thaís Carla comemora cirurgia bariátrica com primeira volta de bicicleta; veja momento

Além deles dois, Elis Regina, que morreu em 1982, tem outros 3 netos. São eles Arthur e André, filhos de João Marcello Bôscoli; e Rafaela, filha de Pedro Mariano.

Crescido em família musical, Antonio Baldini preferiu construir carreira na arte da modelagem. Hoje ele é contratado por uma agência em São Paulo, a  Way Model, e vem trabalhando como modelo fotográfico. 

Nomes como Alessandra Ambrósio, Marlon Teixeira, Caio Cabral, o ex-BBB e atleta Paulo André e Fernanda Tavares são alguns dos modelos da agência que o neto de Elis faz parte. 

Veja foto:

Maria Rita ao lado dos filhos Antonio Baldini e Alice
Maria Rita ao lado dos filhos Antonio Baldini e Alice Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Conheça 5 tipos de forro e como utilizá-los no projeto de arquitetura

Conheça 5 tipos de forro e como utilizá-los no projeto de arquitetura

Imagem - Veja 7 animais que eram considerados sagrados no Egito

Veja 7 animais que eram considerados sagrados no Egito

Imagem - Não sabe o que fazer para o almoço? Veja 5 receitas práticas com bacon

Não sabe o que fazer para o almoço? Veja 5 receitas práticas com bacon

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua