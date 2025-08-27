NOVELA DAS 7

'Dona de Mim': Samuel entrega documentos que incriminam Jacques à polícia

O jovem encontrará as provas contra o tio e vai tentar desmascará-lo

Elis Freire

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:09

Samuel desmascara Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Samuel (Juan Paiva) finalmente vai conseguir as provas que tanto precisava para desmascarar Jaques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim". Ele encontrará documentos que incriminam o tio por desvios na empresa e vai entregá-los à polícia para mostrar que o vilão tinha interesse na morte do próprio irmão Abel (Tony Ramos).

“O crime financeiro é o de menos", dirá ele na novela das sete da Globo, explicando que Jacques pode ter chegado às vias de fato para manter seus crimes na empresa debaixo do tapete. Após semanas procurando, o jovem finalmente vai encontrar os arquivos na Boaz. E mais: antes de ir até a delegacia, o namorado de Leo (Clara Moneke) vai colocar o irmão de Abel contra a parede. As informações são do site Notícias da TV.

“Será que todo empresário desvia dinheiro da sua empresa usando uma conta secreta? Acho que a Polícia vai gostar dessa história", dirá Samuel. As cenas estão previstas para ir ao ar a partir desta quarta (27).

“Do que você está falando? Eu era o responsável pela área financeira da Boaz! Normal ter uma conta em meu nome", desconversará o vilão vivido por Marcello Novaes. “E todos os saques que saíram da Boaz direto pro exterior?", rebaterá o rapaz. “Eram investimentos em dólar. E eu devolvi cada centavo. É só conferir", mentirá Jaques.

Mas, o sobrinho estará com a língua afiada e atento aos acontecimentos. "Devolveu quando? Depois que virou presidente? Depois que meu pai morreu? Quer dizer, foi assassinado? Coincidência. O crime financeiro é o de menos, tio", argumentará o jovem. É aí que Samuel vai a polícia com os documentos em mão e denuncia tudo.

“Eu tenho uma informação nova para esse inquérito. Meu pai teve acesso a esses extratos e comprovantes antes de morrer. Eles provam que meu tio, o Jaques, estava roubando a Boaz", explicará Samuel. O Boaz vai deixar claro que está desconfiado de Jaques se livrou do próprio irmão. "Esses documentos mostram que o Jaques desviava o dinheiro da conta da Boaz para uma conta dele, no exterior. Tenho certeza que meu pai descobriu isso e ia ia confrontar o irmão. Ou já tinha confrontado. Isso poderia ser uma motivação para um crime", falará a delegada.