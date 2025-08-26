Acesse sua conta
Acusação grave, demissão, abordagem da polícia: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:41

Leona (Clara Moneke) será incriminada em
Leona (Clara Moneke) será incriminada em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Muita água vai rolar nos próximos capítulos de "Dona de Mim" com algumas das cenas mais esperadas da trama acontecendo ao longo desta semana. Jacques (Marcelo Novaes) tentará incriminar Leona (Clara Moneke) pelo roubo de sua carteira e a protagonista acabará demitida da mansão dos Boaz. Além disso, uma abordagem da polícia começará a botar em xeque um crime cometido anteriormente na novela das 7 da TV Globo. Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado, a partir das 19h40.

Veja os resumos da semana de 26/08 a 30/08:

26 de agosto (terça-feira)

Samuel afirma a Jaques que Rosa está bem. Alan vai ao salão de Ryan e o flagra com Vespa e Durval. Tânia provoca Jaques diante de Ricardo. Davi defende Jaques para Samuel. Rosa repreende as atitudes de Jaques, que tenta responsabilizar Leo por colocá-lo contra a mãe. Jaques garante a Filipa que deseja protegê-la. Vespa e Durval agridem Lucas para ameaçar Ryan. Marlon pede que Kami evite ir ao salão às segundas-feiras. Jaques arma para Leo.

27 de agosto (quarta-feira)

Leo pega a carteira que Jaques posicionou diante da câmera, sem saber que estava sendo filmada, e a devolve para o quarto do empresário. Leo conversa com Filipa sobre Stephany. Tânia sugere que Samuel verifique todas as contas da Boaz. Davi comenta com Jaques sobre as desconfianças de Samuel. Jaques mostra a Davi o vídeo de Leo supostamente roubando sua carteira. Deco se reaproxima de Nina e furta a carteira de Jaques. Palmeira insinua a Manuel que Marlon sabe de sua chantagem. Jaques acusa Leo de roubo.

28 de agosto (quinta-feira)

Leo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou. Filipa questiona Nina sobre a carteira de Jaques. Manuel conta a Danilo sobre a extorsão de Palmeira, e diz que acredita no envolvimento de Marlon. Leo é demitida da mansão e não consegue falar com Sofia. Samuel confronta Jaques sobre as contas da Boaz. Danilo questiona Marlon, que garante que não extorquiu Manuel. Samuel procura Walkíria para denunciar Jaques. Leo sugere que Stephany procure um psiquiatra. Sofia pergunta por Leo. Marlon conversa com Manuel sobre o crime de Palmeira. Deco usa o cartão de crédito de Jaques, e mente para Nina. Marlon avisa a Palmeira que o denunciou à corregedoria da polícia.

29 de agosto (sexta-feira)

Rangel afasta Palmeira de seus serviços. Deco chega ao salão de Ryan. Nina se preocupa com a animação de Filipa. Leo conversa com Jade, que tenta ajudar Stephany. Marlon aconselha Lucas a pensar em competir. Jeff vê Deco com Vespa e pensa em avisar a Nina. Leo salva Marlon de um atentado de Palmeira, e Jussara agradece à moça. Kami questiona Marlon sobre seus planos para o relacionamento dos dois. Samuel promete levar Sofia para visitar Leo, e Rosa pede para acompanhá-los. Jaques confunde Filipa com Olívia. Deco pressiona Nina para devolver sua mercadoria. Sofia pergunta a Leo por que ela nunca mais foi à mansão.

30 de agosto (sábado)

Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques. Rosa e Yara admiram Samuel e Leo com Sofia. Odilon aborda Ricardo procurando por Jaques. Filipa pressiona Deco sobre suas intenções com Nina. Tânia, Leo e Samuel confrontam Jaques. Ayla destrata Caco, que é consolado por Breno. Tânia sugere que Ricardo mostre para a polícia o vídeo de Jaques sabotando o carro de Abel. Durante inquérito, Jaques acusa Vanderson de ter tirado a vida de Abel. Walkíria desconfia de Jaques. Yuri vai ao salão em que Ryan trabalha. Deco ameaça Nina. Vespa pressiona Deco por sua mercadoria. Jaques e Filipa tentam defender Nina de Deco.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem sofrer modificações em função da edição da novela.

