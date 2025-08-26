NOVELA DAS 7

Rosa realmente morre em 'Dona de Mim'? Saiba desfecho da personagem

Mãe de Abel (Tony Ramos) pode ter o mesmo final trágico do filho na trama

Mesmo em luto pela morte do filho Abel (Tony Ramos) em “Dona de Mim”, Rosa (Suely Franco) está tentando dar a volta por cima, com atitudes importantes nos últimos capítulos da trama das 7. A senhora de grande coração tem tomado as rédeas da empresa da família, a Boaz, e até conseguido conter seu outro filho Jacques (Marcello Novaes) de virar tudo de ponta a cabeça. Porém, o desfecho planejado para essa personagem tão querida não será dos melhores.

Rosa não resistirá e morrerá na trama. De acordo com informações do site Notícias da TV, primeiro ela descobrirá que está desenvolvendo uma doença cognitiva e depois terá a saúde comprometida aos poucos. Será ao fazer uma avaliação detalhada de saúde que a matriarca receberá um diagnóstico de Alzheimer.

Rosa fará testes cognitivos, e então a médica revelará o problema: "Não vou mentir pra vocês e nunca para você, Rosa. Sua cognição apresenta várias falhas. Eu analisei sua última ressonância e com os exame mais os testes cognitivos, posso dizer que nós estamos realmente desenvolvendo a doença de Alzheimer". As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo de 13 de setembro.

A partir daí, de acordo com a publicação, a saúde de Rosa se deteriorará rapidamente, levando-a a um estado debilitado. A mãe de Abel e de Jacques não resistirá e sua morte abalará profundamente seus familiares, já que ela era muito querida e um alicerce dos Boaz.

Decisões antes de morrer

Antes de partir, no entanto, Rosa ainda terá condições de tomar decisões importantes. Ela dará um castigo a Jaques (Marcello Novaes) e corrigirá uma injustiça feita com Sofia (Elis Cabral).

A idosa perceberá o movimento de Jacques tentando provar que ela não tem mais controle de suas faculdades mentais para tomar o controle da Boaz de vez e agirá. Rosa, então, vai nomear Samuel (Juan Paiva) como seu curador, para que ele cuide de todas as questões financeiras no lugar da própria avó quando ela não tiver mais condições.

A senhora também escolherá doar metade de suas ações da Boaz para Sofia, já que a neta terá sido excluída da divisão da herança de Abel, após ele perder o direito de ser considerado pai adotivo dela.