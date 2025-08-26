Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rosa realmente morre em 'Dona de Mim'? Saiba desfecho da personagem

Mãe de Abel (Tony Ramos) pode ter o mesmo final trágico do filho na trama

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:55

Rosa (Suely Franco)
Rosa (Suely Franco) Crédito: Reprodução / TV Globo

Mesmo em luto pela morte do filho Abel (Tony Ramos) em “Dona de Mim”, Rosa (Suely Franco) está tentando dar a volta por cima, com atitudes importantes nos últimos capítulos da trama das 7. A senhora de grande coração tem tomado as rédeas da empresa da família, a Boaz, e até conseguido conter seu outro filho Jacques (Marcello Novaes) de virar tudo de ponta a cabeça. Porém, o desfecho planejado para essa personagem tão querida não será dos melhores. 

Rosa não resistirá e morrerá na trama. De acordo com informações do site Notícias da TV, primeiro ela descobrirá que está desenvolvendo uma doença cognitiva e depois terá a saúde comprometida aos poucos. Será ao fazer uma avaliação detalhada de saúde que a matriarca receberá um diagnóstico de Alzheimer.

Rosa (Suely Franco)

Rosa (Suely Franco) por Reprodução / TV Globo
Rosa (Suely Franco) por Reprodução / TV Globo
Rosa (Suely Franco) por Reprodução / TV Globo
Rosa (Suely Franco) por Reprodução / TV Globo
Rosa (Suely Franco) por Reprodução / TV Globo
Abel e Rosa se despedem da trama por Reprodução
Abel e Rosa se despedem da trama por Reprodução
Abel e Rosa se despedem da trama por Reprodução
Abel e Rosa se despedem da trama por Reprodução
Rosa e Abel morrerão por Reprodução
Dona Rosa ficará devastada com a morte do filho por Reprodução
1 de 11
Rosa (Suely Franco) por Reprodução / TV Globo

Leia mais

Imagem - Acusação grave, demissão, abordagem da polícia: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Acusação grave, demissão, abordagem da polícia: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Imagem - ‘Dona de Mim’: Kami é estuprada por fã obcecado e planeja vingança

‘Dona de Mim’: Kami é estuprada por fã obcecado e planeja vingança

Imagem - ‘Dona de Mim’ chega ao capítulo 100 com virada de chave para Leo e Samuel

‘Dona de Mim’ chega ao capítulo 100 com virada de chave para Leo e Samuel

Rosa fará testes cognitivos, e então a médica revelará o problema: "Não vou mentir pra vocês e nunca para você, Rosa. Sua cognição apresenta várias falhas. Eu analisei sua última ressonância e com os exame mais os testes cognitivos, posso dizer que nós estamos realmente desenvolvendo a doença de Alzheimer". As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo de 13 de setembro.

A partir daí, de acordo com a publicação, a saúde de Rosa se deteriorará rapidamente, levando-a a um estado debilitado. A mãe de Abel e de Jacques não resistirá e sua morte abalará profundamente seus familiares, já que ela era muito querida e um alicerce dos Boaz.

Decisões antes de morrer

Antes de partir, no entanto, Rosa ainda terá condições de tomar decisões importantes. Ela dará um castigo a Jaques (Marcello Novaes) e corrigirá uma injustiça feita com Sofia (Elis Cabral).

 A idosa perceberá o movimento de Jacques tentando provar que ela não tem mais controle de suas faculdades mentais para tomar o controle da Boaz de vez e agirá. Rosa, então, vai nomear Samuel (Juan Paiva) como seu curador, para que ele cuide de todas as questões financeiras no lugar da própria avó quando ela não tiver mais condições.

A senhora também escolherá doar metade de suas ações da Boaz para Sofia, já que a neta terá sido excluída da divisão da herança de Abel, após ele perder o direito de ser considerado pai adotivo dela.

“Dona de Mim” é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40.

Leia mais

Imagem - Conheça as riquezas da culinária afro-brasileira que marca cultura da Bahia

Conheça as riquezas da culinária afro-brasileira que marca cultura da Bahia

Imagem - Conhece abdominal hipopressivo? Confira 5 benefícios

Conhece abdominal hipopressivo? Confira 5 benefícios

Imagem - Está com vontade de transformar sua casa? Veja 5 dicas de arquitetura

Está com vontade de transformar sua casa? Veja 5 dicas de arquitetura

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua