Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Millena Marques
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:23
Um homem de 19 anos, identificado como Gustavo Cerqueira de Oliveira Barandi, foi encontrado morto em frente ao motel Le Royale, no bairro de São Rafael, em Salvador. O corpo foi localizado na madrugada desta segunda-feira (13).
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi baleado dentro de um carro, acompanhado de uma mulher, e não resistiu aos ferimentos. Guias para remoção do corpo e realização de perícia foram expedidas.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Policiais militares da 50ª Companhia Independente foram acionados pelo Cicom para verificar a ocorrência. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).