Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Vítima foi identificada como Gustavo Cerqueira de Oliveira Barandi

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:23

Corpo foi localizado em frente ao Le Royale
Corpo foi localizado em frente ao Le Royale

Um homem de 19 anos, identificado como Gustavo Cerqueira de Oliveira Barandi, foi encontrado morto em frente ao motel Le Royale, no bairro de São Rafael, em Salvador. O corpo foi localizado na madrugada desta segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi baleado dentro de um carro, acompanhado de uma mulher, e não resistiu aos ferimentos. Guias para remoção do corpo e realização de perícia foram expedidas.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Policiais militares da 50ª Companhia Independente foram acionados pelo Cicom para verificar a ocorrência. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

