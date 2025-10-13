Acesse sua conta
Mulher é encontrada morta dentro de casa pela filha na Bahia

Ex-companheiro é suspeito de assassinar Lúcia de Jesus Santos a facadas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:42

Lúcia de Jesus Santos
Lúcia de Jesus Santos Crédito: Reprodução

Uma mulher de 33 anos, identificada como Lúcia de Jesus Santos, foi encontrada morta pela filha em Alagoinhas, no nordeste da Bahia, na manhã do último sábado (11). Ela foi assassinada a facadas no bairro de Santa Terezinha. O ex-companheiro da vítima é o principal suspeito.

De acordo com informações da TV Subaé, afiliada da TV Bahia, o homem não aceitava o fim do relacionamento. O crime ocorreu na Rua do Óleo.

Policiais militares e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas

