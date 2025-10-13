Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador e RMS já registraram mil mortes em 2025; veja o perfil das vítimas

As mortes ocorreram entre os dias 1º de janeiro e 6 de outubro de 2025, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:58

Três homens são presos na Engomadeira por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
Milésima morte foi registrada no bairro da Engomadeira Crédito: Divulgação/ PC-BA

O Instituto Fogo Cruzado registrou mil mortes por armas de fogo em Salvador e na Região Metropolitana entre os dias 1º de janeiro e 6 de outubro de 2025. O milésimo registro foi a morte do adolescente Gabriel Silva, de 17 anos, que ocorreu na manhã da última segunda-feira (6), após ter sido baleado na noite do domingo (5), durante a 15° Caminhada da Diversidade do Bairro da Engomadeira, em Salvador.

Do total de mortos, 938 (94%) eram homens e 56 (6%) mulheres. Quanto à raça/cor, 508 pessoas (51%) eram negras, 21 (2%) brancas e 470 (47%) não tiveram a informação registrada. A maioria das vítimas era adulta (954), seguida por 35 adolescentes, sete idosos, dois bebês ainda no útero da mãe, uma criança e uma pessoa sem idade informada.

Entre as vítimas, havia cinco agentes de segurança. Também foram registrados óbitos de dez mototaxistas, quatro entregadores/motoboys, quatro motoristas por aplicativo, dois rifeiros, dois vendedores ambulantes e um político. Também há o registro de uma gestante morta.

As principais circunstâncias das mortes foram: 451 em ações policiais, 60 em situações de roubo/tentativa, 58 em disputas entre grupos armados, 27 em sequestros/cárcere privado, 20 em brigas e 109 em chacinas. Houve ainda sete vítimas de balas perdidas e seis casos de feminicídio. Em relação aos locais dos crimes, destaca-se que 91 pessoas foram mortas em residências, 30 em automóveis, 15 em bares, 11 durante eventos, quatro em barbearias, três em transportes públicos e duas em postos de gasolina.

Ranking das mortes:

  1. Salvador: 700 mortes
  2. Camaçari: 103 mortes
  3. Dias D’Ávila: 48 mortes
  4. Lauro de Freitas: 45 mortes
  5. Simões Filho: 31 mortes
  6. Candeias: 24 mortes
  7. Vera Cruz: 12 mortes
  8. Mata de São João: 10 mortes
  9. São Sebastião do Passé: 10 mortes
  10. São Francisco do Conde: 8 mortes
  11. Itaparica: 5 mortes
  12. Pojuca: 3 mortes
  13. Madre de Deus: 1 morte

Mais recentes

Imagem - Guardas municipais podem ganhar folga se recuperarem celular roubado em Salvador

Guardas municipais podem ganhar folga se recuperarem celular roubado em Salvador
Imagem - 3 doenças causadas pelo contato com a água da chuva

3 doenças causadas pelo contato com a água da chuva
Imagem - Jovem é morto a tiros na frente de loja de açaí em paraíso turístico da Bahia

Jovem é morto a tiros na frente de loja de açaí em paraíso turístico da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais