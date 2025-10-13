CONFIRA

Fiocruz abre vagas para estágio com oportunidades em Salvador

Jornada de atividades será de 20 ou 30 horas semanais

Maysa Polcri

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:09

Fiocruz Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio), está com inscrições abertas para 162 vagas de estágio. As oportunidades estão distribuídas em sete cidades, inclusive Salvador, onde nove vagas são disponibilizadas.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 de outubro. O processo é voltado para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Estudantes estrangeiros também podem participar, desde que estejam matriculados em cursos autorizados no país e com visto temporário válido.

É preciso ter idade mínima de 16 anos na data da contratação. Para atividades em áreas consideradas perigosas ou insalubres, a idade mínima é de 18 anos. A jornada de atividades poderá ser de 20 horas semanais (4h/dia) ou 30 horas semanais (6h/dia).

O candidato deverá preencher o formulário disponível no portal do CIEE e anexar a documentação comprobatória exigida. Após análise das inscrições, o processo seletivo incluirá entrevistas e avaliação de requisitos previstos no edital. Confira mais informações no site.