Casal morre em acidente após carro bater na traseira de moto em estrada da Bahia

Vítimas foram arremessadas para fora da pista na BR-101

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:53

Carro atingiu traseira de moto em que casal estava
Carro atingiu traseira de moto em que casal estava Crédito: Radar News

Um grave acidente na BR-101, no trecho que liga Eunápolis a Itagimirim, no extremo sul da Bahia, acabou na morte de duas vítimas identificadas como Edson de Oliveira Figueredo, de 50 anos, e Maria Eni Lourenço Moreira, de 61.

O casal, que morava em Eunápolis, estava em uma motocicleta quando foi atingido por um carro na tarde de sábado (11). Os dois foram jogados para longe e não resistiram aos ferimentos da queda.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo colidiu na traseira da moto, provocando um impacto violento que arremessou as vítimas para fora da pista. Edson e Maria Eni morreram no local.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento das vítimas. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que investiga as circunstâncias do acidente.

