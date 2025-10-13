Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Me senti constrangida': mulher desabafa após levar tapa de PM na frente do filho

Caso foi registrado em vídeo e será investigado inquérito

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:58

Agressão foi registrada em vídeo que repercutiu nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um dia após ser agredida com um tapa no rosto por um policial militar no bairro de Pirajá, em Salvador, a vítima, que foi identificada apenas como Mércia, se disse envergonhada pela situação em entrevista para a TV Bahia.

De acordo com ela, a agressão aconteceu na frente do filho. “Eu me senti constrangida. Não por mim, mas sou mãe de cinco filhos, crio sozinha, e meu menino de 15 anos estava na frente”, desabafou.

A confusão aconteceu durante uma festa infantil no Dia das Crianças, no domingo (12), na Rua Baixa da Fonte, nas imediações do final de linha de Pirajá Velha. Segundo Mércia, os PMs teriam chegado ao local causando terror.

“O pai de um coleguinha estava bebendo comigo e os policiais já chegaram atirando. Ele correu para proteger o filho, e eles continuaram atirando. Falei: ‘Poxa, tem criança’. E eles responderam: ‘Criança é uma ...”, relatou, revelando uma ação truculenta.

Agressão em festa infantil

Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador por Reprodução / Redes sociais
1 de 5
Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador por Reprodução / Redes sociais

No vídeo que repercutiu nas redes sociais depois da agressão, é possível ver o momento em que o policial discute com Mércia e, em seguida, lhe dá um tapa no rosto, enquanto outras pessoas — inclusive o filho dela — tentam intervir.

Após perceber que estava sendo filmado, o militar tenta alcançar a testemunha, mas é parado por um outro PM. Em outro vídeo, Mércia aparece arremessando uma lata de bebida em direção a três policiais depois de ser agredida.

Em nota, a Polícia Militar informou que a confusão ocorreu por volta das 15h40, quando policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) realizavam patrulhamento e foram alvos de disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos armados que se misturaram à população presente em uma comemoração local.

Segundo a corporação, não houve revide, mas os policiais militares foram hostilizados por algumas pessoas presentes, inclusive com o arremesso de objetos.

As imagens divulgadas nas redes sociais estão sendo analisadas e, por determinação do Comando da PM-BA, a guarnição envolvida foi encaminhada à Corregedoria para prestar esclarecimentos, por meio dos procedimentos administrativos cabíveis.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) repudiou as agressões flagradas e ressaltou que não é esse o modelo de policiamento determinado pelo Comando da PM.

Leia mais

Imagem - Jovem é preso na Bahia por usar fotos íntimas para extorquir e ameaçar mulher

Jovem é preso na Bahia por usar fotos íntimas para extorquir e ameaçar mulher

Imagem - Motociclista morre em acidente após colisão com ônibus escolar em estrada da Bahia

Motociclista morre em acidente após colisão com ônibus escolar em estrada da Bahia

Imagem - Farmácia vira alvo de assalto na Pituba; criminosos levaram canetas emagrecedoras

Farmácia vira alvo de assalto na Pituba; criminosos levaram canetas emagrecedoras

Tags:

Agressão Polícia

Mais recentes

Imagem - Mulher de 19 anos é presa por envolvimento em sumiço de três jovens em Anguera

Mulher de 19 anos é presa por envolvimento em sumiço de três jovens em Anguera
Imagem - Casal morre em acidente após carro bater na traseira de moto em estrada da Bahia

Casal morre em acidente após carro bater na traseira de moto em estrada da Bahia
Imagem - Guardas municipais podem ganhar folga se recuperarem celular roubado em Salvador

Guardas municipais podem ganhar folga se recuperarem celular roubado em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais