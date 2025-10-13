SALVADOR

'Me senti constrangida': mulher desabafa após levar tapa de PM na frente do filho

Caso foi registrado em vídeo e será investigado inquérito

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:58

Agressão foi registrada em vídeo que repercutiu nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um dia após ser agredida com um tapa no rosto por um policial militar no bairro de Pirajá, em Salvador, a vítima, que foi identificada apenas como Mércia, se disse envergonhada pela situação em entrevista para a TV Bahia.

De acordo com ela, a agressão aconteceu na frente do filho. “Eu me senti constrangida. Não por mim, mas sou mãe de cinco filhos, crio sozinha, e meu menino de 15 anos estava na frente”, desabafou.

A confusão aconteceu durante uma festa infantil no Dia das Crianças, no domingo (12), na Rua Baixa da Fonte, nas imediações do final de linha de Pirajá Velha. Segundo Mércia, os PMs teriam chegado ao local causando terror.

“O pai de um coleguinha estava bebendo comigo e os policiais já chegaram atirando. Ele correu para proteger o filho, e eles continuaram atirando. Falei: ‘Poxa, tem criança’. E eles responderam: ‘Criança é uma ...”, relatou, revelando uma ação truculenta.

Agressão em festa infantil 1 de 5

No vídeo que repercutiu nas redes sociais depois da agressão, é possível ver o momento em que o policial discute com Mércia e, em seguida, lhe dá um tapa no rosto, enquanto outras pessoas — inclusive o filho dela — tentam intervir.

Após perceber que estava sendo filmado, o militar tenta alcançar a testemunha, mas é parado por um outro PM. Em outro vídeo, Mércia aparece arremessando uma lata de bebida em direção a três policiais depois de ser agredida.

Em nota, a Polícia Militar informou que a confusão ocorreu por volta das 15h40, quando policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) realizavam patrulhamento e foram alvos de disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos armados que se misturaram à população presente em uma comemoração local.

Segundo a corporação, não houve revide, mas os policiais militares foram hostilizados por algumas pessoas presentes, inclusive com o arremesso de objetos.

As imagens divulgadas nas redes sociais estão sendo analisadas e, por determinação do Comando da PM-BA, a guarnição envolvida foi encaminhada à Corregedoria para prestar esclarecimentos, por meio dos procedimentos administrativos cabíveis.