POLÍCIA

Jovem é preso na Bahia por usar fotos íntimas para extorquir e ameaçar mulher

Suspeito exigiu R$ 6,5 mil de vítima da Paraíba e alegou fazer parte de facção criminosa

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:08

Jovem foi preso em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução

Um jovem de 21 anos foi preso nesta segunda-feira (13) em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, suspeito de extorquir R$ 6,5 mil de uma mulher ameaçando divulgar fotos íntimas dela. Durante a ação policial, foram apreendidos três celulares, um simulacro de pistola, nove cartões de débito e crédito, além de uma máquina de cartão.

De acordo com as investigações, a vítima, moradora de João Pessoa, na Paraíba, passou a ser contatada por um homem desconhecido em 10 de abril deste ano, por meio de um aplicativo de mensagens. O suspeito dizia possuir imagens íntimas da mulher e ameaçava divulgá-las caso ela não pagasse uma quantia em dinheiro.

A vítima, temendo pela exposição e acreditando que o homem fosse integrante de uma facção criminosa, acabou realizando duas transferências via Pix: uma de R$ 4,5 mil e outra de R$ 2 mil. Cinco dias depois, o suspeito voltou a fazer contato, usando outro número de telefone, e exigiu mais dinheiro.