Jovem é morto a tiros na frente de loja de açaí em paraíso turístico da Bahia

Bento Gabriel Rocha Kroger foi assassinado na tarde de domingo (12)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:33

Jovem foi baleado na frente de uma loja de açaí Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Bento Gabriel Rocha Kroger, de 19 anos, foi morto a tiros na tarde de domingo (12) na frente de uma loja de açaí, em Caraíva, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

O crime ocorreu por volta das 17h15, em um estabelecimento localizado na Rua da Estação, no bairro Xandó. Câmeras de segurança registraram o momento em que Bento, que carregava uma mochila e estava próximo à porta da loja, é atingido pelos disparos.

Nas imagens, o autor do crime aparece descendo de um carro, faz os tiros e foge em seguida. No local estavam ainda um cliente e um atendente, que se assustaram e tentaram correr. Um deles acabou atingido pelos disparos, mas não corre risco de morte.

Jovem foi baleado na frente de uma loja de açaí

Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados para o caso, mas apenas constataram o fato e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O caso é investigado pela Delegacia de Porto Seguro, que apura a possibilidade de o homicídio estar relacionado a disputas ligadas ao tráfico de drogas. O suspeito ainda não foi identificado.

Tags:

Crime Polícia

