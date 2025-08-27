HERDEIRA DO SBT

Mais poderosa e menos conhecida: por que a filha caçula de Silvio Santos apareceu na Globo?

Filha de apresentador falecido em 2024 se formou em Harvard

Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:39

Herdeira de Silvio Santos administra negócios da família Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Volta e meia as emissoras Globo e SBT estão juntando personalidades dos dois mundos da TV. Antes Patricia Abravanel, agora a irmã da apresentadora, Renata Abravanel fez uma rara aparição na Rede Globo.

Rebeca Abravanel

Discreta e longe de holofotes, a herdeira de Silvio Santos tem cautela até na hora de fazer publicações nas redes sociais. A ida da filha do “patrão”, como também ficou conhecido Silvio, virou assunto e muitos se questionaram sobre o que ela fazia na emissora.

A filha caçula de Silvio apareceu em uma reportagem no Jornal Hoje sobre o decreto assinado pelo presidente Lula (PT) para regulamentar a TV. 3.0 no Brasil na manhã desta quarta-feira (27).

Filha de Silvio Santos apareceu na Globo Crédito: Reprodução | Globo

Apesar de poucas aparições públicas, Renata é a mais poderosa das seis herdeiras do “dono do baú”. Isso porque Renata é presidente do Grupo Silvio Santos. Foi nesse posto que ela concedeu entrevista na Globo.

"É um momento histórico para a TV, um momento em que a gente avança em mais uma fronteira de interatividade, de conectividade com o nosso público. O nosso público vai poder interagir mais com a gente, participar mais, votar, se divertir junto com a gente, e a gente vai poder estar mais próximo", disse.

Nesta terça-feira da semana passada (19), executivos de emissoras já tinham aparecido no Jornal Nacional, em reportagem sobre o painel da Set Expo 2025 que reuniu, pela primeira vez, os chefes das principais emissoras.

No momento, Paulo Marinho dividiu espaço com Marcus Vinicius Vieira, CEO da Record, Cláudio Luiz Giordani, do Grupo Bandeirantes, além de Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT.

Quem é Renata Abravanel?

Renata é presidente do conselho do Grupo Silvio Santos e é ativa nos negócios da família. A filha de Silvio é casada com o empresário Caia Curado, desde 2015, mesmo ano em que assumiu o posto na emissora. Juntos, os dois são pais de Nina, nascida em 2017, e André, que veio ao mundo em 2019.

A cerimônia de casamento de Rebeca e Caio aconteceu no Guarujá,no Sofitel Jequitimar, um dos hotéis pertencentes à família.