Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais poderosa e menos conhecida: por que a filha caçula de Silvio Santos apareceu na Globo?

Filha de apresentador falecido em 2024 se formou em Harvard

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:39

Herdeira de Silvio Santos administra negócios da família
Herdeira de Silvio Santos administra negócios da família Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Volta e meia as emissoras Globo e SBT estão juntando personalidades dos dois mundos da TV. Antes Patricia Abravanel, agora a irmã da apresentadora, Renata Abravanel fez uma rara aparição na Rede Globo.

Rebeca Abravanel

Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
1 de 10
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Filhas de Silvio Santos se emocionam no 1ª Dia dos Pais sem o apresentador

Filhas de Silvio Santos se emocionam no 1ª Dia dos Pais sem o apresentador

Imagem - Filhas de Silvio Santos encontram carta inédita do pai; leia

Filhas de Silvio Santos encontram carta inédita do pai; leia

Imagem - Casamento country: Filha de Silvio Santos revela detalhes de cerimônia com entrada a cavalo e padrinhos famosos

Casamento country: Filha de Silvio Santos revela detalhes de cerimônia com entrada a cavalo e padrinhos famosos

Discreta e longe de holofotes, a herdeira de Silvio Santos tem cautela até na hora de fazer publicações nas redes sociais. A ida da filha do “patrão”, como também ficou conhecido Silvio, virou assunto e muitos se questionaram sobre o que ela fazia na emissora.

A filha caçula de Silvio apareceu em uma reportagem no Jornal Hoje sobre o decreto assinado pelo presidente Lula (PT) para regulamentar a TV. 3.0 no Brasil na manhã desta quarta-feira (27).

Filha de Silvio Santos apareceu na Globo
Filha de Silvio Santos apareceu na Globo Crédito: Reprodução | Globo

Apesar de poucas aparições públicas, Renata é a mais poderosa das seis herdeiras do “dono do baú”. Isso porque Renata é presidente do Grupo Silvio Santos. Foi nesse posto que ela concedeu entrevista na Globo.

"É um momento histórico para a TV, um momento em que a gente avança em mais uma fronteira de interatividade, de conectividade com o nosso público. O nosso público vai poder interagir mais com a gente, participar mais, votar, se divertir junto com a gente, e a gente vai poder estar mais próximo", disse.

Nesta terça-feira da semana passada (19), executivos de emissoras já tinham aparecido no Jornal Nacional, em reportagem sobre o painel da Set Expo 2025 que reuniu, pela primeira vez, os chefes das principais emissoras.

No momento, Paulo Marinho dividiu espaço com Marcus Vinicius Vieira, CEO da Record, Cláudio Luiz Giordani, do Grupo Bandeirantes, além de Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT.

Quem é Renata Abravanel?

Renata é presidente do conselho do Grupo Silvio Santos e é ativa nos negócios da família. A filha de Silvio é casada com o empresário Caia Curado, desde 2015, mesmo ano em que assumiu o posto na emissora. Juntos, os dois são pais de Nina, nascida em 2017, e André, que veio ao mundo em 2019.

A cerimônia de casamento de Rebeca e Caio aconteceu no Guarujá,no Sofitel Jequitimar, um dos hotéis pertencentes à família.

A empresária formou-se em Administração em Harvard em 2007 e retornou ao Brasil, atuando como trainee em diferentes setores da emissora.

Leia mais

Imagem - Entenda por que é tão difícil lidar com o sentimento de falta

Entenda por que é tão difícil lidar com o sentimento de falta

Imagem - Veja como se proteger contra o HPV

Veja como se proteger contra o HPV

Imagem - Confira 5 fatores para emagrecer de forma eficaz

Confira 5 fatores para emagrecer de forma eficaz

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua