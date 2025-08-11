Acesse sua conta
Filhas de Silvio Santos se emocionam no 1ª Dia dos Pais sem o apresentador

Apresentador morreu em agosto de 2024

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:48

Silvio Santos
Silvio Santos e as filhas Crédito: Reprodução/Instagram

O “Sábado Animado” deste fim de semana foi marcado por forte emoção. No encerramento do programa, no último sábado (09), Silvia Abravanel não conteve as lágrimas ao lembrar de Silvio Santos, que morreu em 17 de agosto do ano passado. Este foi o primeiro Dia dos Pais que ela passou sem o apresentador.

“Eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos os papais deste Brasil. Amanhã não vai ser um dia fácil, mas sei que meu papai estará ao lado de Deus, o Pai de todos os pais, e também do papai dele, meu avô querido, vovô Alberto”, declarou Silvia, com voz embargada.

A apresentadora aproveitou o momento para enviar um recado afetuoso ao público: “Desejo que todos vocês sejam muito abençoados, com muita paz, saúde e alegria; que abracem seus filhos e que seus filhos também os abracem, enchendo-os de amor e carinho.”

Outra filha do comunicador, Cintia Abravanel, também fez questão de prestar sua homenagem. A primogênita, de 62 anos, publicou fotos raras ao lado do pai e da família, acompanhadas de um texto carregado de saudade.

“Hoje, o Dia dos Pais aperta o coração… A saudade do meu pai é imensa. Ele deixou em mim a luz da sua alegria, a sua força e o abraço eterno do seu amor”, escreveu.

Cintia completou dizendo que leva o pai com ela todos os dias e que o amor que sente nunca terá fim: “Te levo comigo para sempre, Pai.”

Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, morreu aos 93 anos vítima de broncopneumonia, após complicações causadas pelo vírus Influenza (H1N1). Ele deixou seis filhas.

