Filhas de Silvio Santos encontram carta inédita do pai; leia

Texto revela valores pessoais e reflexões feitas pelo apresentador ao longo da vida

As filhas de Silvio Santos encontraram uma carta inédita escrita pelo pai que reúne a mentalidade e os valores que foram cultivados durante a vida do apresentador. Intitulado "Os Segredos do Êxito", o documento de autoria do fundador do SBT foi apresentado pela herdeira Daniela Beyruti — atual presidente da emissora — em reunião interna nesta terça-feira (27). >