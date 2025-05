ENTENDA

Carta psicografada diz que Silvio Santos está em sofrimento espiritual

“Vi-o acorrentado, submetido a torturas por espíritos zombeteiros e cruéis", diz trecho da carta

Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2025 às 23:01

Silvio Santos Crédito: Reprodução/SBT

Uma carta psicografada atribuída ao comunicador Chacrinha reacendeu discussões sobre temas espirituais nas redes sociais ao trazer um suposto relato do apresentador já desencarnado. A mensagem foi divulgada pelo canal O Espiritualista, no YouTube, e relata vivências do espírito de Chacrinha no plano espiritual, incluindo uma referência direta a Silvio Santos, apresentador e empresário, morto aos 93 anos.>

No texto, o espírito identificado como Chacrinha afirma ter sido acolhido por entidades espirituais e tratado em hospitais do além após sua morte, em 1988. A carta segue relatando aprendizados vividos no mundo espiritual e revela um encontro com Silvio Santos em uma região chamada “umbral”, descrita como um local de sofrimento e reflexão.>

“Vi-o acorrentado, submetido a torturas por espíritos zombeteiros e cruéis. Um espetáculo de sofrimento que rasgou minha alegria”, diz a mensagem. Segundo a carta, o motivo seria a dificuldade de Silvio em reconhecer Jesus como Salvador, algo que teria dificultado seu resgate espiritual. A carta atribui essa resistência à origem judaica do apresentador.>

A mensagem, no entanto, também ressalta que o sofrimento relatado não seria uma punição, mas parte de um processo educativo no pós-vida. “O umbral é um lugar de aprendizado, um reflexo do que carregamos na alma”, diz outro trecho.>