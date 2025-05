DEUS PERDOE...

Adriano Imperador abandona gravação do Lady Night e causa confusão nos estúdios da Globo

Segundo relatos de bastidores, o ex-craque da Seleção Brasileira chegou aos estúdios visivelmente alterado

O ex-jogador Adriano Imperador abandonou a gravação do programa Lady Night, da TV Globo, nesta quinta-feira (15), antes mesmo do início da entrevista com Tatá Werneck. Segundo relatos de bastidores, o ex-craque da Seleção Brasileira chegou aos estúdios visivelmente alterado e, após desentendimentos com a equipe, deixou o local sem participar da gravação.>