TV

Em meio à crise, filha de Silvio Santos anuncia nova grade de programações do SBT

Daniela Beyruti, atual diretora do SBT lidera reformulação da emissora e aposta em estreias ousadas para recuperar audiência

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2025 às 17:05

Em meio à crise, filha de Silvio Santos anuncia nova grade de programações do SBT Crédito: Reprodução

Daniela Beyruti, filha mais velha de Silvio Santos com Íris Abravanel e atual diretora do SBT, oficializou a data da tão aguardada apresentação da nova programação da emissora: será nesta terça-feira (22). A reformulação marca uma tentativa concreta do canal de reverter a crise de audiência que vem enfrentando nos últimos anos. >

Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a expectativa é de que os executivos da casa conheçam em primeira mão o conteúdo da nova grade. Até o momento, os detalhes estavam restritos à própria Daniela e ao diretor Mauro Lissoni.>

Entre as novidades mais comentadas estão a criação de uma nova faixa noturna dedicada a novelas com temáticas adultas, a estreia do “The Voice Brasil” que chega ao SBT após anos na Globo e o lançamento de um novo reality show idealizado por Boninho, batizado de “Casa do Patrão”.>

Além disso, há movimentações para fortalecer a programação matinal com o retorno de desenhos animados, a reestreia de uma revista eletrônica e reprises de novelas mexicanas clássicas, que continuam com apelo junto ao público.>

A reformulação, originalmente planejada para março, foi adiada para permitir uma construção mais estratégica dos conteúdos. Agora, com as novidades sendo reveladas, o canal aposta em conquistar o segundo lugar de audiência nacional, hoje disputado acirradamente com a Record TV.>

Cortes e reforços:

Como parte da estratégia, o telejornal “Primeiro Impacto”, comandado por Marcão do Povo, sofrerá uma redução no tempo de exibição. A decisão visa abrir espaço para novas atrações matinais, incluindo o possível retorno do programa “Vem Pra Cá”, em uma versão renovada.>

Nadja Haddad, que voltou à emissora para apresentar o “Bake Off Brasil”, está cotada para assumir a nova versão da revista eletrônica. Outro nome ventilado nos bastidores é o de Ana Furtado, cuja presença no canal seria fortalecida com a chegada de Boninho à emissora.>