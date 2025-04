REALITY

Clima pesa na reta final do BBB 25: finalistas relembram tretas e trocam farpas ao reverem VTs

Clima entre finalistas esquenta após reexibição de momentos polêmicos

Mas as alfinetadas não pararam por aí. Após assistir a um VT em que foi imitada por Vitória Strada, sua principal rival no jogo, Renata debochou da situação. “Tu viu que apareceu a Vitória me imitando? Eu falei: ‘Tô doida pra ver esse VT’, e me mostraram!”, comentou, aos risos. João Pedro entrou na onda: “Foi! Mentiu…”. Guilherme, no entanto, tentou amenizar: “Ah, mas eu achei isso tão pouca coisa!”.>