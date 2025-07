VOCÊ USARIA?

Óculos dos anos 2000 volta e vira tendência!

Tendência de estilo tem ganhado forças nos últimos meses

F Felipe Sena

Publicado em 31 de julho de 2025 às 17:41

Óculos virou febre entres Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após a pandemia, um sentimento nostálgico tomou conta da sociedade, o que também é refletido na moda. Sexy e casual, o estilo dos anos 2000 voltou com tudo! >

Desde o desfile de Primavera Verão da Miu Miu, filha da grife francesa Chanel, em 2021, logo após a liberação das saídas sem o uso de máscaras, a marca vem uma revista ao escritório e colegial com uma pegada diferente.>

Uma profusão de mini saias de apenas 20 cm, contrastavam com a sobreposição de sueters em croppeds com tecidos cortados de maneira grosseira sobre camisetas básicas brancas no mesmo molde.>

O mocassim deu as caras, até mesmo com bico fino, envernizado e com um salto fino, mas pequeno. Uma nostalgia com rebeldia.>

As peças que chegaram a ser usadas pela atriz Maisa e outras famosas, trouxeram uma onda de artigos dos anos 2000, que não foi deixada de lado. A calça baggy, maxi baggy e diversas variações é quase um uniforme nas universidades pelo Brasil.>

Ainda vieram também as calças de cintura baixa, que alguns memes ressaltaram que deveria ser deixada “lá atrás”. Ainda, o mix de acessórios, nem as borboletas de Mariah Carey ficaram de fora. Vieram em aneis, correntes e brincos.>

Ainda em acessório, o queridinho do momento são os óculos grandes, que se assemelham aos olhos de mosquito. Se após a euforia do pós-pandemia parecia que o “quieta luxury” ou luxo silencioso, ou até mesmo minimalismo, iria perdurar por muito tempo, como tudo na moda, as coisas mudaram, o cenário é outro e agora, sopram novos ventos.>

As it girls têm apostado nos modelos de óculos ovais e levemente curvados, o “óculos abelhão”. Ame ou odeie!>

Modelo que pode ser encontrado em marcas como Locs e Ray Ban, tem sido usado por famosos como Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Mona Tougaard, ,Miley Cyrus, entre outros. Uma ótima escolha para esconder o rosto sem perder o estilo - a cara dos anos 2000.>