5 tendências de moda casual para o inverno

Veja algumas inspirações para looks que equilibram sofisticação, conforto e estilo

Publicado em 8 de junho de 2025 às 11:09

Com a chegada do inverno, surgem novas oportunidades para montar visuais cheios de estilo, conforto e autenticidade Crédito: Imagem: Victoria Fox | Shutterstock

O inverno está chegando e, com ele, surgem novas possibilidades para explorar a moda de forma criativa e aconchegante. A estação mais fria do ano convida ao uso de peças quentinhas, sobreposições elegantes e tecidos mais encorpados, que permitem compor looks estilosos, confortáveis e cheios de personalidade. >

“Estamos vivendo um momento em que o conforto continua sendo protagonista, mas com um olhar mais apurado para a estética. O inverno 2025 traz uma mistura entre o despojado e o refinado, com peças-chave que unem aconchego, elegância e atitude”, afirma a designer de moda Bruna Bittar, especialista em estilo casual e comportamento de consumo. >

Abaixo, ela lista cinco tendências de moda que prometem dominar as ruas, vitrines e redes sociais nesta temporada. Confira! >

1. Alfaiataria desconstruída

Se antes a alfaiataria era sinônimo de formalidade, agora ela ganha novas formas e cortes. Casacos amplos, blazers oversized e calças de cintura alta com pregas aparecem em tecidos mais leves e maleáveis, ideais para o dia a dia. A ideia é misturar com peças básicas, como camisetas e tênis. >

“É a alfaiataria que abraça a rotina. Uma terceira peça bem estruturada pode transformar um look casual em algo sofisticado sem perder a leveza”, complementa Bruna Bittar. >

2. Tricô em texturas maxi

Vestidos longos de tricô são apostas certas para unir estilo e proteção térmica Crédito: Imagem: Photopictures | Shutterstock

O tricô segue como queridinho, mas agora surge em versões mais robustas, com pontos largos, franjas, tranças e volume. Cardigãs, suéteres e até vestidos longos de tricô são apostas certas para unir estilo e proteção térmica. “É a tendência do toque. As pessoas querem sentir o acolhimento das roupas — e o tricô é quase um abraço”, diz a designer de moda. >

3. Cores terrosas com pontos de cor vibrante

Os tons clássicos do inverno como caramelo, areia, marrom e verde-musgo seguem em alta, mas a novidade está nos pontos de cor inesperados. Vermelho-tomate, azul-cobalto e rosa-vibrante aparecem como contraponto ousado em acessórios ou peças-chave. “É um inverno mais expressivo. A cor entra como uma assinatura pessoal no visual neutro”, explica Bruna Bittar. >

4. Cargo repaginado

A calça cargo se renova com modelagens modernas, unindo estilo e funcionalidade Crédito: Imagem: Anna Zhuk | Shutterstock

As calças cargo retornam com força total, mas ganham cortes mais elegantes, tecidos como sarja premium ou alfaiataria, e bolsos menos volumosos. A ideia é trazer funcionalidade com estilo. Saias cargo e jaquetas utilitárias também entram nessa onda. “A estética utilitária se atualiza e conquista quem busca praticidade sem abrir mão da moda”, esclarece a designer de moda. >

5. Calçados chunky e botas statement

Nos pés, os calçados robustos continuam firmes: coturnos, tênis chunky e botas de sola tratorada garantem personalidade ao look . Outra tendência são as botas statement — com canos largos, cores diferentes ou bicos marcantes, elas são o ponto de impacto da produção. “O calçado virou protagonista. É ele quem dita o tom de um visual aparentemente básico”, afirma a designer de moda. >

A moda casual do inverno pede ousadia com equilíbrio

Para Bruna Bittar, o segredo da moda casual no inverno está em equilibrar conforto, autenticidade e informação de moda. “A estação é uma oportunidade de sobrepor, brincar com texturas e experimentar. E a boa notícia é que dá para fazer isso sem complicar o guarda-roupa — basta investir em peças versáteis e saber combiná-las com o que você já tem”, explica. >