DFB Festival 2025 começa em Fortaleza destacando moda como discurso cultural e social

Evento celebra 25 anos com desfiles, debates e feira criativa

Gabriela Cruz

Publicado em 15 de maio de 2025 às 18:55

Looks dos desfiles DFB Revela Talento UniAteneu, 100% Ceart, Lindebergue Fernandes, Jonhson Alves e Almerinda Maria Crédito: Eduardo Maranhão

Em sua 25ª edição, o DFB Festival mostrou, já no primeiro dia, por que se consolidou como uma das mais importantes plataformas de moda autoral da América Latina. Nesta quarta-feira (14), o evento iniciou sua programação no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, com uma mistura potente de desfiles, debates e encontros que reforçam a vocação do festival para ultrapassar as passarelas e provocar reflexões sobre o papel da moda enquanto expressão cultural, social e econômica. >

Com o tema “Inteligência Autoral”, o DFB propõe, nesta edição, uma reflexão sobre os caminhos da criação a partir da integração entre tradição, inovação e identidade local. “Nos próximos quatro dias, ocupamos mais uma vez o Centro de Eventos do Ceará para celebrar a energia criativa do nosso povo, que tornou Fortaleza sinônimo de design, cidade que respira criatividade e inovação. Muito disso é possível graças à atuação conjunta da sociedade civil e do poder público”, destacou Claudio Silveira, idealizador e diretor do DFB.>

Na abertura oficial, Claudio, acompanhado da diretora-executiva Helena Silveira, destacou a força criativa do Ceará e o compromisso do evento com a valorização da moda nordestina. Antes do início do desfile “100% Ceart”, ele recebeu autoridades como a vice-governadora do Ceará, Jade Romero; a primeira-dama do Estado, Lia Freitas; o secretário executivo da Cultura, Rafael Felismino; o secretário executivo do Turismo, Gustavo Montenegro; e o presidente da Enel Ceará, José Nunes. Em sua fala, frisou que a criatividade tem, sim, sotaque, mas não tem fronteiras.>

Desfiles

Esse espírito esteve presente em todos os momentos da primeira noite. Na passarela, o DFB Revela Talento UniAteneu abriu o calendário de desfiles, colocando os holofotes sobre estudantes que estão escrevendo suas primeiras páginas no universo da criação de moda. O time que apresentou o desfile "Árido" foi formado por Milene Silvino, Cidda Lima, Janaina Melo, Kellyane Lopes e Igor Saint sob coordenação da professora Regina Almeida e orientação do professor Marcelo Belisário.>

Na sequência, o desfile "100% Ceart" levou ao palco o protagonismo das artesãs do projeto do governo do Ceará, mostrando que moda é também saber ancestral, é mão na massa, é território de resistência e identidade.>

A noite seguiu com Jonhson Alves, que transitou entre o comercial e o autoral, e com Almerinda Maria, nome consagrado da moda cearense, que trouxe o equilíbrio perfeito entre tradição e sofisticação.>

O estilista Lindebergue Fernandes arrebatou a plateia com o desfile “Quem” ao propor uma provocação radical sobre os padrões impostos ao corpo e ao comportamento no ambiente corporativo e social contemporâneo: "O que é ser CLT, ou PJ? Qual o valor de um CPF limpo? De um currículo imaculado? De uma reputação ilibada?", questionou.>

Celebrando 24 anos de presença no DFB, o estilista cearense usou a passarela como arena de crítica — questionando desde os arquétipos do workwear, com ombros desproporcionais e roupas invertidas, até a objetificação dos corpos.>

Com referências que vão de Egon Schiele à brutalidade do bullying adulto, Lindebergue transformou as dores cotidianas em discurso estético. Peças que carregam o peso das jornadas insanas de trabalho, crochês ancestrais tingidos em tons metálicos, e um desfile que, mais do que coleção, foi manifesto. Um grito incômodo, sem respostas fáceis, sobre “quem” restou em nós diante da engrenagem desumana da sociedade contemporânea.>

DFB Festival + Collab Mall + #temdesign

O DFB Festival vai além da estética. À tarde, o DFB Summit reforçou o compromisso do evento em ser também espaço de debate, formação e fomento de novas práticas no setor. As mesas-redondas trataram de temas urgentes, como a sustentabilidade no upcycling, com Marcelo Mariani e Ana Cilana Braga (Enel); o olhar da moda masculina contemporânea, com Mário Queiroz e David Lee; e as estratégias de posicionamento de imagem, com Catarina Cavalcante. O Summit, realizado em parceria com o Sebrae Ceará, segue até sábado (17), com entrada gratuita e transmissão online.>

Outro destaque da programação é o Collab Mall, espaço que reúne cerca de 50 marcas autorais e criativas, oferecendo ao público, imprensa e formadores de opinião uma experiência de consumo que valoriza o design independente e as trajetórias que, muitas vezes, não chegam às passarelas, mas movimentam a economia criativa local.>

Logo na entrada do evento, o espaço #CearáTemDesign mostra que o design cearense é inclusivo, potente e feito com as raízes bem fincadas em seu território ao apresentar um mix de produtos assinados por criativos do estado.>

Ao completar 25 anos, o DFB Festival mostra que amadureceu sem perder sua essência inquieta. É um evento que reafirma a moda como palco, sim, mas, sobretudo, como discurso, como mercado, como cultura viva em movimento.>

Programação desta quinta-feira (15)>

Desfiles | Centro de Eventos do Ceará (assista aqui)>

18h30 — DFB Revela Talento UFCA – Sala 2>

19h00 — DFB Revela Talento Unifor – Sala 1>

19h30 — Hand Lace – Sala 2>

20h00 — Creations LIL – Sala 1>

20h30 — Catarina Mina – Sala 2>