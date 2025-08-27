Acesse sua conta
Thaís Carla comemora cirurgia bariátrica com primeira volta de bicicleta; veja momento

Influenciadora que já perdeu 50 kg comemorou conseguir voltar a realizar atividades simples do dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:09

Influenciadora está em processo de emagrecimento
Influenciadora está em processo de emagrecimento Crédito: Reprodução | Instagram

Nos últimos meses, Thaís Carla tem compartilhado o árduo processo de emagrecimento com objetivo na saúde. A influenciadora digital já perdeu 50 kg e continua seguindo uma rotina de treino e alimentação saudável.

Após o emagrecimento, a influencer compartilhou um dos momentos mais simples, mas que para ela significa um momento muito importante no avanço do processo de perda de peso e saúde: Thaís voltou a andar de bicicleta e compartilhou a emoção com os seguidores.

“Eu nem acredito, há muito tempo que eu não ando de bicicleta, assim, sabe? Para me divertir. Está sendo inesquecível esse momento. Muito legal, cara, todo dia eu descubro coisas novas. Me sinto livre, empoderada, perfeita, feliz. Não tem coisa melhor”, disse a influenciadora.

Thaís ainda explicou como a transformação no corpo trouxe prazer para atividades simples do dia a dia. “Eu não conseguia andar de bicicleta antes, mas agora eu consigo andar em qualquer bicicleta, a diferença é essa. Eu não preciso me preocupar com nada, só pegar bike e andar assim”, celebrou.

Antes, a influenciadora estava com sobrepeso e chegou a defender diversas vezes a auto aceitação nas redes sociais. Inclusive, em abril de 2019, a influenciadora chegou a não caber em um assento de avião, e desabafou sobre o ocorrido no seu canal no YouTube, explicando que o cinto de segurança a machucava e que não tinha espaço para sua barriga, acendendo um alerta sobre a realidade de pessoas gordas.

No entanto, desde o final de 2024, a influencer decidiu iniciar o processo de emagrecimento, por causa da saúde. Antes, a influencer sofria com exaustão física e emocional, problemas de humor, sono, ansiedade, além de outros, o que a levou a buscar um estilo mais saudável e realizar a cirurgia bariátrica, em abril deste ano.

