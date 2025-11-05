Acesse sua conta
Ele está desaparecendo: a tendência que economiza espaço e está causando sensação nas casas modernas

Como a otimização do espaço mudou a presença do bidê nos lares

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17:30

Como a otimização do espaço mudou a presença do bidê nos lares
Crédito: (Imagem gerada por IA)

Nos projetos de interiores mais atuais, o termo 'adeus bidê' deixou de ser apenas uma expressão de desapego e passou a representar uma mudança concreta nos banheiros contemporâneos.

A substituição do bidê tradicional reflete uma nova forma de pensar o design, em que a funcionalidade, o conforto e o melhor aproveitamento do espaço se tornaram prioridades. Com as moradias cada vez menores e o estilo de vida mais dinâmico, o bidê separado vem sendo considerado desnecessário em muitos lares, cedendo espaço para soluções mais práticas e integradas.

Além da estética, a transformação está ligada à busca por praticidade e eficiência. Hoje, sistemas que unem o vaso sanitário às funções de higienização são cada vez mais comuns, tornando o ambiente mais compacto, limpo e funcional.

A tendência reforça o conceito de otimização de espaço sem abrir mão da higiene, mostrando que o tradicional bidê vem perdendo lugar para alternativas modernas que unem conforto e tecnologia em uma única peça.

Por que o bidê está desaparecendo

O principal motivo para a redução do uso do bidê é a necessidade de aproveitar melhor os espaços. Em banheiros menores, comuns em apartamentos e residências urbanas, cada detalhe faz diferença no conforto e na circulação.

Manter uma peça exclusiva para o bidê ocupa uma área que poderia ser usada de maneira mais eficiente, o que levou ao crescimento dos vasos sanitários com jato de água embutido.

Outra razão é a mudança nos hábitos de higiene e no estilo de vida das pessoas. O bidê tradicional, antes símbolo de luxo e refinamento, passou a ser visto como ultrapassado e pouco prático.

A evolução tecnológica trouxe assentos sanitários com funções integradas de limpeza, aquecimento e secagem, que garantem mais conforto e higiene com aparência moderna e discreta.

Soluções que substituem o bidê

Com o fim do bidê tradicional, surgem novas opções que cumprem o mesmo papel de forma mais compacta e funcional. Os vasos sanitários com higienizador integrado se destacam por oferecer jato frontal e traseiro, temperatura ajustável e até assento aquecido.

Esses modelos reúnem várias funções em um único equipamento, reduzindo o número de peças no banheiro e tornando o uso mais prático.

Outra alternativa bastante popular é o chuveirinho higiênico acoplado ao vaso. Fácil de instalar, ele ocupa pouco espaço e oferece o mesmo benefício de limpeza do bidê, sendo ideal para quem busca praticidade em reformas ou ambientes pequenos. Além disso, essas soluções são mais econômicas e adaptáveis, combinando bem com diferentes estilos de banheiro.

Impactos no design e na decoração

A retirada do bidê influencia diretamente o visual e o layout dos banheiros. Com menos elementos fixos, o ambiente ganha um aspecto mais leve e harmonioso. O espaço extra permite ampliar bancadas, instalar armários embutidos e valorizar a iluminação, criando uma sensação de amplitude e modernidade.

O design contemporâneo prioriza linhas contínuas e superfícies livres, e a ausência do bidê contribui para essa estética. A mudança também facilita a limpeza, melhora a circulação e possibilita novas composições decorativas. Assim, o banheiro deixa de ser apenas um ambiente funcional e passa a integrar o estilo da casa de forma equilibrada e elegante.

O que considerar antes de abrir mão do bidê

Antes de eliminar o bidê, é importante avaliar a estrutura do ambiente e o perfil dos moradores. Alguns modelos de vaso com função de bidê integrada exigem ponto elétrico e adaptação da tubulação, o que pode aumentar o custo da reforma. Por isso, é essencial verificar se o imóvel comporta essas modificações.

Também é fundamental considerar a acessibilidade e o conforto de todos os usuários. Em alguns casos, o bidê separado ainda pode ser útil, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida ou necessidades específicas.

Além disso, é bom analisar o custo-benefício dos novos equipamentos, que podem demandar manutenção mais técnica. Mesmo assim, a tendência é que o adeus bidê continue se consolidando como símbolo de praticidade, inovação e modernidade nos banheiros do futuro.

