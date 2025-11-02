Acesse sua conta
Como dois amigos esqueceram um vídeo no YouTube e acabaram criando um império bilionário

O sucesso inesperado de um vídeo esquecido que transformou dois publicitários em bilionários

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 10:00

O sucesso inesperado de um vídeo esquecido que transformou dois publicitários em bilionários
O sucesso inesperado de um vídeo esquecido que transformou dois publicitários em bilionários Crédito: (Reprodução/YouTube)

O que começou como um simples vídeo infantil acabou se transformando em um dos maiores fenômenos da internet brasileira. A Galinha Pintadinha, criada por dois publicitários paulistas, conquistou milhões de famílias e se tornou uma marca bilionária, reconhecida em diversos países.

O sucesso surgiu de forma inesperada, após o esquecimento de um vídeo no YouTube que, em poucos meses, viralizou e abriu caminho para um império de entretenimento infantil.

Os criadores, Juliano Prado e Marcos Luporini, jamais imaginaram que uma animação feita para um teste de produtora se tornaria uma das maiores franquias do Brasil. Hoje, a Galinha Pintadinha é um símbolo de criatividade e visão empreendedora, provando que boas ideias aliadas à persistência podem transformar o acaso em um negócio de sucesso global.

O início de um fenômeno digital

Tudo começou em 2006, quando Juliano e Marcos produziram uma animação simples para apresentar em uma reunião de trabalho. Por um imprevisto, o projeto acabou sendo esquecido e, mais tarde, foi publicado no YouTube apenas para que os colegas pudessem acessá-lo.

O vídeo, com a música popular Galinha Pintadinha e o Galo Carijó, rapidamente ultrapassou as expectativas, recebendo milhares de visualizações em poucos dias.

Diante do sucesso espontâneo, os publicitários perceberam que haviam encontrado algo muito maior do que imaginavam. A simplicidade dos personagens, as cores vibrantes e o repertório de canções tradicionais brasileiras encantaram pais e crianças, tornando-se um refúgio educativo em meio ao novo universo digital.

Da internet para o mundo dos negócios

Com o crescimento da audiência, os criadores decidiram profissionalizar o projeto, fundando a Bromélia Produções. A empresa passou a desenvolver novos vídeos, álbuns e produtos licenciados, transformando a Galinha Pintadinha em uma marca multimídia. Em poucos anos, os lucros se multiplicaram com a venda de DVDs, brinquedos e parcerias com grandes plataformas de streaming.

O fenômeno ultrapassou as fronteiras brasileiras e conquistou públicos na América Latina, Europa e até na Ásia. Traduzida para vários idiomas, a personagem tornou-se um exemplo de como um conteúdo simples e de qualidade pode alcançar reconhecimento global sem depender de grandes investimentos iniciais.

O poder da nostalgia e da música infantil

Parte do sucesso da Galinha Pintadinha está na conexão emocional que suas músicas despertam. As canções tradicionais, reinterpretadas com animações modernas e linguagem acessível, aproximam gerações e reforçam o valor da cultura popular.

Pais que cresceram ouvindo essas melodias agora as compartilham com seus filhos, criando um ciclo afetivo que mantém a marca viva e relevante.

Além do entretenimento, os vídeos promovem aprendizado e desenvolvimento infantil. O uso de cores, ritmo e repetição auxilia na fala, na memória e na coordenação das crianças, tornando o conteúdo não apenas divertido, mas também educativo.

Um império bilionário nascido da simplicidade

Atualmente, a Galinha Pintadinha soma bilhões de visualizações e se consolida como uma das maiores marcas infantis do Brasil. O império construído por Juliano Prado e Marcos Luporini mostra que inovação e intuição podem transformar um acidente criativo em um caso de sucesso empresarial.

Mais do que uma história sobre negócios, o fenômeno é um lembrete poderoso de que a internet pode ser um espaço fértil para ideias autênticas. A Galinha Pintadinha provou que a criatividade brasileira tem asas — e que até um vídeo esquecido pode voar mais alto do que qualquer um imagina.

