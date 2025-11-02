Como dois amigos esqueceram um vídeo no YouTube e acabaram criando um império bilionário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 10:00
O que começou como um simples vídeo infantil acabou se transformando em um dos maiores fenômenos da internet brasileira. A Galinha Pintadinha, criada por dois publicitários paulistas, conquistou milhões de famílias e se tornou uma marca bilionária, reconhecida em diversos países.
O sucesso surgiu de forma inesperada, após o esquecimento de um vídeo no YouTube que, em poucos meses, viralizou e abriu caminho para um império de entretenimento infantil.
Os criadores, Juliano Prado e Marcos Luporini, jamais imaginaram que uma animação feita para um teste de produtora se tornaria uma das maiores franquias do Brasil. Hoje, a Galinha Pintadinha é um símbolo de criatividade e visão empreendedora, provando que boas ideias aliadas à persistência podem transformar o acaso em um negócio de sucesso global.
Tudo começou em 2006, quando Juliano e Marcos produziram uma animação simples para apresentar em uma reunião de trabalho. Por um imprevisto, o projeto acabou sendo esquecido e, mais tarde, foi publicado no YouTube apenas para que os colegas pudessem acessá-lo.
O vídeo, com a música popular Galinha Pintadinha e o Galo Carijó, rapidamente ultrapassou as expectativas, recebendo milhares de visualizações em poucos dias.
Diante do sucesso espontâneo, os publicitários perceberam que haviam encontrado algo muito maior do que imaginavam. A simplicidade dos personagens, as cores vibrantes e o repertório de canções tradicionais brasileiras encantaram pais e crianças, tornando-se um refúgio educativo em meio ao novo universo digital.
Com o crescimento da audiência, os criadores decidiram profissionalizar o projeto, fundando a Bromélia Produções. A empresa passou a desenvolver novos vídeos, álbuns e produtos licenciados, transformando a Galinha Pintadinha em uma marca multimídia. Em poucos anos, os lucros se multiplicaram com a venda de DVDs, brinquedos e parcerias com grandes plataformas de streaming.
O fenômeno ultrapassou as fronteiras brasileiras e conquistou públicos na América Latina, Europa e até na Ásia. Traduzida para vários idiomas, a personagem tornou-se um exemplo de como um conteúdo simples e de qualidade pode alcançar reconhecimento global sem depender de grandes investimentos iniciais.
Parte do sucesso da Galinha Pintadinha está na conexão emocional que suas músicas despertam. As canções tradicionais, reinterpretadas com animações modernas e linguagem acessível, aproximam gerações e reforçam o valor da cultura popular.
Pais que cresceram ouvindo essas melodias agora as compartilham com seus filhos, criando um ciclo afetivo que mantém a marca viva e relevante.
Além do entretenimento, os vídeos promovem aprendizado e desenvolvimento infantil. O uso de cores, ritmo e repetição auxilia na fala, na memória e na coordenação das crianças, tornando o conteúdo não apenas divertido, mas também educativo.
Atualmente, a Galinha Pintadinha soma bilhões de visualizações e se consolida como uma das maiores marcas infantis do Brasil. O império construído por Juliano Prado e Marcos Luporini mostra que inovação e intuição podem transformar um acidente criativo em um caso de sucesso empresarial.
Mais do que uma história sobre negócios, o fenômeno é um lembrete poderoso de que a internet pode ser um espaço fértil para ideias autênticas. A Galinha Pintadinha provou que a criatividade brasileira tem asas — e que até um vídeo esquecido pode voar mais alto do que qualquer um imagina.