Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que os homens colocam as mãos dentro das calças? Hábito ficou mais comum após a pandemia

Novo estudo aponta razões psicológicas e sociais por trás do gesto, que se tornou mais comum após a pandemia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 15:00

Especialista explica por que o hábito de colocar as mãos dentro das calças ficou mais comum após a pandemia
Especialista explica por que o hábito de colocar as mãos dentro das calças ficou mais comum após a pandemia Crédito: Imagem gerada por IA

Você provavelmente já notou esse comportamento: homens colocando as mãos dentro das calças. Não é algo novo, mas parece estar mais frequente do que nunca.

Em geral, eles fazem isso em momentos de descanso, quando estão em casa, relaxando. Mas há quem leve o hábito para além das quatro paredes, no transporte público, nas ruas, ou mesmo em locais de trabalho, o que costuma incomodar quem presencia.

Roupas íntimas devem ser lavadas regularmente

Roupas íntimas por Shutterstock
Roupas íntimas por Shutterstock
Roupas íntimas por Shutterstock
Roupas íntimas por Shutterstock
Roupas íntimas por Shutterstock
Roupas íntimas por Shutterstock
Roupas íntimas por Shutterstock
Roupas íntimas por Shutterstock
Roupas íntimas por Shutterstock
Roupas íntimas por Shutterstock
Roupas íntimas por Shutterstock
1 de 11
Roupas íntimas por Shutterstock

O curioso é que, segundo especialistas, pode haver mais camadas nesse comportamento do que apenas uma questão de conforto ou costume.

O gesto ficou mais comum depois da pandemia

Relatos indicam que o ato se intensificou desde a pandemia de Covid-19. Quando questionados, muitos homens justificam dizendo que o fazem para se aquecer, se ajustar ou simplesmente por conforto.

Mas, conforme apontam os estudos recentes, existe outro fator envolvido, e ele não é tão óbvio quanto parece.

Leia mais

Imagem - PMO: Como o vício em pornografia e o excesso de masturbação afetam o cérebro e destroem relações

PMO: Como o vício em pornografia e o excesso de masturbação afetam o cérebro e destroem relações

Imagem - Mistério revelado: entenda por que homens coçam tanto o saco escrotal

Mistério revelado: entenda por que homens coçam tanto o saco escrotal

“Energia nervosa” e busca por autoconforto

O coach de performance Martin Brooks, autor de Body Language Decoder (“Decodificador da Linguagem Corporal”), explicou ao The Times que o gesto pode ser um sinal de “energia nervosa”.

Brooks detalhou: “Além disso, a ocitocina é o hormônio do amor liberado pelo contato físico. Às vezes, as pessoas fazem coisas como acariciar a barba para se confortarem. Essa curiosa atividade pública pode ser uma estranha combinação de deslocamento e comportamento de autoconforto.”

Segundo ele, o comportamento também pode estar ligado a uma mudança nas “normas sociais”, em que os homens passam a “chamar a atenção para sua masculinidade de novas maneiras”.

“É uma questão de status, sugerindo: 'É nisso que estou pensando'”, acrescentou.

Um ato de rebeldia

Brooks ainda destacou um terceiro motivo, que considera o mais surpreendente: o gesto pode ser uma forma de rebeldia.

Ele comparou a atitude com hábitos antigos: “Antes, as pessoas fumavam e não era necessariamente porque gostavam, eu não gostava, mas é uma forma de dizer às pessoas mais velhas: 'Vou fazer o que eu gosto'.”

Mudança de costumes após a Covid-19

O especialista em comportamento Darren Stanton concorda com a análise de Brooks e acredita que a pandemia teve papel central nesse fenômeno.

Ele explicou: “Muitas coisas que as pessoas faziam em casa se tornaram mais aceitáveis, como ir ao supermercado de pijama ou usar o viva-voz em público. A Covid dessensibilizou isso.”

Leia mais

Imagem - Truque da pinça: técnica simples promete aliviar dor de cabeça sem remédios

Truque da pinça: técnica simples promete aliviar dor de cabeça sem remédios

Imagem - Gripe e alimentação: o que realmente ajuda o corpo a se recuperar mais rápido

Gripe e alimentação: o que realmente ajuda o corpo a se recuperar mais rápido

Imagem - Eles parecem inofensivos, mas acabam com seu orçamento: veja os 5 vilões do bolso

Eles parecem inofensivos, mas acabam com seu orçamento: veja os 5 vilões do bolso

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada