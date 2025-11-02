COMPORTAMENTO

Por que os homens colocam as mãos dentro das calças? Hábito ficou mais comum após a pandemia

Novo estudo aponta razões psicológicas e sociais por trás do gesto, que se tornou mais comum após a pandemia

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 15:00

Especialista explica por que o hábito de colocar as mãos dentro das calças ficou mais comum após a pandemia Crédito: Imagem gerada por IA

Você provavelmente já notou esse comportamento: homens colocando as mãos dentro das calças. Não é algo novo, mas parece estar mais frequente do que nunca.

Em geral, eles fazem isso em momentos de descanso, quando estão em casa, relaxando. Mas há quem leve o hábito para além das quatro paredes, no transporte público, nas ruas, ou mesmo em locais de trabalho, o que costuma incomodar quem presencia.

O curioso é que, segundo especialistas, pode haver mais camadas nesse comportamento do que apenas uma questão de conforto ou costume.

O gesto ficou mais comum depois da pandemia

Relatos indicam que o ato se intensificou desde a pandemia de Covid-19. Quando questionados, muitos homens justificam dizendo que o fazem para se aquecer, se ajustar ou simplesmente por conforto.

Mas, conforme apontam os estudos recentes, existe outro fator envolvido, e ele não é tão óbvio quanto parece.

“Energia nervosa” e busca por autoconforto

O coach de performance Martin Brooks, autor de Body Language Decoder (“Decodificador da Linguagem Corporal”), explicou ao The Times que o gesto pode ser um sinal de “energia nervosa”.

Brooks detalhou: “Além disso, a ocitocina é o hormônio do amor liberado pelo contato físico. Às vezes, as pessoas fazem coisas como acariciar a barba para se confortarem. Essa curiosa atividade pública pode ser uma estranha combinação de deslocamento e comportamento de autoconforto.”

Segundo ele, o comportamento também pode estar ligado a uma mudança nas “normas sociais”, em que os homens passam a “chamar a atenção para sua masculinidade de novas maneiras”.

“É uma questão de status, sugerindo: 'É nisso que estou pensando'”, acrescentou.

Um ato de rebeldia

Brooks ainda destacou um terceiro motivo, que considera o mais surpreendente: o gesto pode ser uma forma de rebeldia.

Ele comparou a atitude com hábitos antigos: “Antes, as pessoas fumavam e não era necessariamente porque gostavam, eu não gostava, mas é uma forma de dizer às pessoas mais velhas: 'Vou fazer o que eu gosto'.”

Mudança de costumes após a Covid-19

O especialista em comportamento Darren Stanton concorda com a análise de Brooks e acredita que a pandemia teve papel central nesse fenômeno.