Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Truque da pinça: técnica simples promete aliviar dor de cabeça sem remédios

É simples de se realizar e não traz efeitos colaterais

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:00

É uma maneira natural de combater o estresse
É uma maneira natural de combater o estresse Crédito: Imagem: Reprodução Tik Tok

Só no Brasil, 13 milhões de pessoas sofrem com enxaqueca crônica, que dura 15 dias ou mais por mês e atrapalha a vida diária. Mas o truque da pinça, que vem da terapia holística, pode ser de grande ajuda para aliviar dor de cabeça.

Trata-se de uma técnica não farmacológica, ou seja, que não precisa de remédios, e também não possui efeitos colaterais. Basta pressionar a sobrancelha esquerda e a dor de cabeça deve pelo menos aliviar um pouco.

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
1 de 8
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock

LEIA MAIS

Cidade cercada por praias e natureza é subestimada, mas é uma das mais incríveis do Brasil

Queda de cabelo pode ser controlada com dieta? Especialistas explicam

Efeito borboleta: físicos descobrem como decisões do presente podem alterar o passado

Entenda como fazer o truque da pinça e diminuir os seus sintomas de enxaqueca sem precisar tomar remédios.

Terapia holística

A técnica consiste em apertar, com a mão ou com auxílio de uma pinça ou piranha de cabelo, a musculatura ao redor da sobrancelha esquerda. Enquanto você pressiona, respire fundo e calmamente, a fim de reduzir o estresse acumulado.

“Na prática, muitas enxaquecas são agravadas por estresse, ansiedade ou tensão acumulada. Uma massagem consciente pode ser o primeiro passo para quebrar esse ciclo”, afirma o jornal espanhol Ok Diario.

O truque é baseado no conhecimento da medicina oriental, que entende que certos pontos do rosto estão conectados com o resto do corpo e com o fluxo energético do corpo. Um desses pontos é o começo da sobrancelha.

Aplicar uma leve pressão, fazendo massagens circulares nessa área ajuda a aliviar a pressão, relaxar os músculos faciais, reduzir o estresse e, por fim, aliviar os sintomas de dor de cabeça. Como o alívio é na parte superior do rosto, o truque também pode ser útil para aliviar estresse visual.

Tome cuidado

Embora seja uma técnica muito útil e, acima de tudo, muito segura, seus resultados não são milagrosos. Isso significa que a acupressão e outras técnicas de medicina alternativa devem ser usadas como complemento, não substituto

O ideal é aliar uma abordagem abrangente que inclua tratamento farmacológico quando necessário, fisioterapia, exercícios moderados e uma boa rotina de sono também. Reduzir o tempo de tela também é essencial para reduzir a enxaqueca no dia a dia.

Leia mais

Imagem - Você sabe a verdadeira diferença entre dormir e descansar? Especialistas explicam

Você sabe a verdadeira diferença entre dormir e descansar? Especialistas explicam

Imagem - O que é mais calórico? Hambúrguer ou sushi? Especialistas dão o veredito surpreendente

O que é mais calórico? Hambúrguer ou sushi? Especialistas dão o veredito surpreendente

Imagem - Ator milionário era morador de rua antes de tentar carreira como lutador e ator

Ator milionário era morador de rua antes de tentar carreira como lutador e ator

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Vacina contra herpes-zóster reduz risco de demência, revela pesquisa

Vacina contra herpes-zóster reduz risco de demência, revela pesquisa
Imagem - Paulinho Vilhena revela plástica cirurgia nos olhos: 'Eu tive uma surpresa'

Paulinho Vilhena revela plástica cirurgia nos olhos: 'Eu tive uma surpresa'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada