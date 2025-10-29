Truque da pinça: técnica simples promete aliviar dor de cabeça sem remédios

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:00
Só no Brasil, 13 milhões de pessoas sofrem com enxaqueca crônica, que dura 15 dias ou mais por mês e atrapalha a vida diária. Mas o truque da pinça, que vem da terapia holística, pode ser de grande ajuda para aliviar dor de cabeça.
Trata-se de uma técnica não farmacológica, ou seja, que não precisa de remédios, e também não possui efeitos colaterais. Basta pressionar a sobrancelha esquerda e a dor de cabeça deve pelo menos aliviar um pouco.
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças
Entenda como fazer o truque da pinça e diminuir os seus sintomas de enxaqueca sem precisar tomar remédios.
A técnica consiste em apertar, com a mão ou com auxílio de uma pinça ou piranha de cabelo, a musculatura ao redor da sobrancelha esquerda. Enquanto você pressiona, respire fundo e calmamente, a fim de reduzir o estresse acumulado.
“Na prática, muitas enxaquecas são agravadas por estresse, ansiedade ou tensão acumulada. Uma massagem consciente pode ser o primeiro passo para quebrar esse ciclo”, afirma o jornal espanhol Ok Diario.
O truque é baseado no conhecimento da medicina oriental, que entende que certos pontos do rosto estão conectados com o resto do corpo e com o fluxo energético do corpo. Um desses pontos é o começo da sobrancelha.
Aplicar uma leve pressão, fazendo massagens circulares nessa área ajuda a aliviar a pressão, relaxar os músculos faciais, reduzir o estresse e, por fim, aliviar os sintomas de dor de cabeça. Como o alívio é na parte superior do rosto, o truque também pode ser útil para aliviar estresse visual.
Embora seja uma técnica muito útil e, acima de tudo, muito segura, seus resultados não são milagrosos. Isso significa que a acupressão e outras técnicas de medicina alternativa devem ser usadas como complemento, não substituto
O ideal é aliar uma abordagem abrangente que inclua tratamento farmacológico quando necessário, fisioterapia, exercícios moderados e uma boa rotina de sono também. Reduzir o tempo de tela também é essencial para reduzir a enxaqueca no dia a dia.