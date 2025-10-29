É DE GRAÇA

Truque da pinça: técnica simples promete aliviar dor de cabeça sem remédios

É simples de se realizar e não traz efeitos colaterais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:00

É uma maneira natural de combater o estresse Crédito: Imagem: Reprodução Tik Tok

Só no Brasil, 13 milhões de pessoas sofrem com enxaqueca crônica, que dura 15 dias ou mais por mês e atrapalha a vida diária. Mas o truque da pinça, que vem da terapia holística, pode ser de grande ajuda para aliviar dor de cabeça.

Trata-se de uma técnica não farmacológica, ou seja, que não precisa de remédios, e também não possui efeitos colaterais. Basta pressionar a sobrancelha esquerda e a dor de cabeça deve pelo menos aliviar um pouco.

Entenda como fazer o truque da pinça e diminuir os seus sintomas de enxaqueca sem precisar tomar remédios.

Terapia holística

A técnica consiste em apertar, com a mão ou com auxílio de uma pinça ou piranha de cabelo, a musculatura ao redor da sobrancelha esquerda. Enquanto você pressiona, respire fundo e calmamente, a fim de reduzir o estresse acumulado.

“Na prática, muitas enxaquecas são agravadas por estresse, ansiedade ou tensão acumulada. Uma massagem consciente pode ser o primeiro passo para quebrar esse ciclo”, afirma o jornal espanhol Ok Diario.

O truque é baseado no conhecimento da medicina oriental, que entende que certos pontos do rosto estão conectados com o resto do corpo e com o fluxo energético do corpo. Um desses pontos é o começo da sobrancelha.

Aplicar uma leve pressão, fazendo massagens circulares nessa área ajuda a aliviar a pressão, relaxar os músculos faciais, reduzir o estresse e, por fim, aliviar os sintomas de dor de cabeça. Como o alívio é na parte superior do rosto, o truque também pode ser útil para aliviar estresse visual.

Tome cuidado

Embora seja uma técnica muito útil e, acima de tudo, muito segura, seus resultados não são milagrosos. Isso significa que a acupressão e outras técnicas de medicina alternativa devem ser usadas como complemento, não substituto