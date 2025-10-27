Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade cercada por praias e natureza é subestimada, mas é uma das mais incríveis do Brasil

Mar verde e rotina tranquila: descubra por que Vitória é considerada um dos melhores lugares para viver no país

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:00

Conheça a
Conheça a "Cidade Sol" cercada por ilhas e montanhas que encanta pela segurança e planejamento. Crédito: Reprodução/YT

Vitória, capital do Espírito Santo, destaca-se como uma das cidades mais surpreendentes do Brasil. Edificada sobre um conjunto de ilhas e envolta por montanhas e pontes, a cidade capixaba combina de forma única segurança, beleza natural impressionante e um alto padrão de qualidade de vida .

Com mar verde, clima ensolarado e qualidade de vida de destaque nacional, Vitória conquista quem a visita e encanta quem tem o privilégio de chamá-la de lar . A capital possui ruas arborizadas e praias de águas tranquilas, promovendo uma rotina leve e agradável .

Praias brasileiras entre as 10 melhores do mundo

Praia Azeda e Azedinha Búzios - Foto: Sergio Quissak/ Prefeitura de Búzios por Sergio Quissak/ Prefeitura de Búzios
Praia do Forno, em Búzios, no RJ — Foto: Divulgação/Prefeitura por Foto: Divulgação/Prefeitura
Grumari, Rio de Janeiro - Reprodução/TV Globo por Divulgação/Reprodução
Saquarema - Foto: WSL / Smorigo por WSL / Smorigo
Praia de Itaúna — Foto: Divulgação por Divulgação
1 de 5
Praia Azeda e Azedinha Búzios - Foto: Sergio Quissak/ Prefeitura de Búzios por Sergio Quissak/ Prefeitura de Búzios

Dessa forma, a combinação de bem-estar social, infraestrutura eficiente e boa gestão pública reflete-se em seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,845. Consequentemente, este é o segundo maior IDH entre as capitais brasileiras, ficando atrás somente de Florianópolis, de acordo com o PNUD .

Planejamento urbano e segurança

Apesar de ser uma capital, Vitória mantém o clima acolhedor de cidade pequena. O planejamento urbano é considerado exemplar: o transporte é integrado, as ruas são limpas e há investimentos contínuos em saneamento e áreas verdes .

Descubra outros paraísos pelo Brasil

Maior praia do mundo fica no Brasil e demora 63h para ser atravessada a pé

7 praias paradisíacas da Bahia que você precisa conhecer

Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo

Refúgio na Bahia conquista turistas que fogem de praias cheias e multidões

De fato, bairros bem planejados garantem policiamento reforçado e espaços dedicados à convivência comunitária. Consequentemente, isso atrai muitas famílias e profissionais que priorizam a segurança e uma elevada qualidade de vida. O sistema de saúde e educação municipal também apresenta bons índices de desempenho e atendimento reconhecido .

Praias urbanas e bairros charmosos

Com um mar de tonalidade verde e orlas meticulosamente cuidadas, Vitória ostenta praias urbanas que servem como autênticos cartões-postais . A Praia de Camburi, por exemplo, é o principal ponto de lazer e possui uma ciclovia extensa e quiosques à beira-mar .

Enquanto isso, a Praia do Canto é o local ideal para quem busca movimento e conforto, reunindo comércio sofisticado, bares e restaurantes de alto padrão. Além disso, bairros como Jardim Camburi e Jardim da Penha oferecem infraestrutura completa, com áreas arborizadas, escolas e shoppings .

A riqueza da cultura e gastronomia capixaba

Vitória é um centro de intensa riqueza cultural e gastronômica. O Theatro Carlos Gomes mantém uma programação ativa de espetáculos, ao passo que a Festa da Penha e o Carnaval capixaba são símbolos de alegria e fé .

Em termos de culinária, a moqueca capixaba se destaca como patrimônio cultural do Espírito Santo. É crucial notar que ela é preparada em panela de barro e, tradicionalmente, sem a adição de dendê . No Mercado da Vila Rubim, por conseguinte, os visitantes encontram iguarias regionais como a torta capixaba e caranguejo, além de artesanato e produtos típicos .

A cidade sol: clima convidativo o ano todo

Conhecida como “Cidade Sol”, Vitória possui um clima agradável ao longo de todo o ano. As temperaturas médias variam entre 23°C e 28°C, o que torna o tempo estável e ensolarado extremamente convidativo para atividades ao ar livre .

Assim sendo, o clima ameno estimula caminhadas, práticas esportivas e momentos relaxantes em cafés à beira-mar . A capital capixaba se consolida como um dos melhores lugares para viver no Brasil, mostrando que o desenvolvimento urbano pode conviver perfeitamente com o verde e o mar .

Leia mais

Imagem - Chef revela truque com botão do micro-ondas que vai deixar sua comida mais crocante e gostosa

Chef revela truque com botão do micro-ondas que vai deixar sua comida mais crocante e gostosa

Imagem - Combate espinhas, mas exige cuidado: descubra quando o sabonete de enxofre pode prejudicar sua pele

Combate espinhas, mas exige cuidado: descubra quando o sabonete de enxofre pode prejudicar sua pele

Imagem - Por que você não deve de jeito nenhum escovar os dentes logo após comer

Por que você não deve de jeito nenhum escovar os dentes logo após comer

Mais recentes

Imagem - Corpo de homem desaparecido há 30 anos é encontrado intacto em geleira

Corpo de homem desaparecido há 30 anos é encontrado intacto em geleira
Imagem - Quem são os 10 filhos de Mauricio de Sousa que viraram personagens da Turma da Mônica

Quem são os 10 filhos de Mauricio de Sousa que viraram personagens da Turma da Mônica
Imagem - Afastada da TV há mais de 20 anos, atriz chora em desabafo: 'Você não é mais nada'

Afastada da TV há mais de 20 anos, atriz chora em desabafo: 'Você não é mais nada'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada