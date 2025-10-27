TURISMO

Cidade cercada por praias e natureza é subestimada, mas é uma das mais incríveis do Brasil

Mar verde e rotina tranquila: descubra por que Vitória é considerada um dos melhores lugares para viver no país

Agência Correio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:00

Conheça a "Cidade Sol" cercada por ilhas e montanhas que encanta pela segurança e planejamento. Crédito: Reprodução/YT

Vitória, capital do Espírito Santo, destaca-se como uma das cidades mais surpreendentes do Brasil. Edificada sobre um conjunto de ilhas e envolta por montanhas e pontes, a cidade capixaba combina de forma única segurança, beleza natural impressionante e um alto padrão de qualidade de vida .

Com mar verde, clima ensolarado e qualidade de vida de destaque nacional, Vitória conquista quem a visita e encanta quem tem o privilégio de chamá-la de lar . A capital possui ruas arborizadas e praias de águas tranquilas, promovendo uma rotina leve e agradável .

Praias brasileiras entre as 10 melhores do mundo 1 de 5

Dessa forma, a combinação de bem-estar social, infraestrutura eficiente e boa gestão pública reflete-se em seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,845. Consequentemente, este é o segundo maior IDH entre as capitais brasileiras, ficando atrás somente de Florianópolis, de acordo com o PNUD .

Planejamento urbano e segurança

Apesar de ser uma capital, Vitória mantém o clima acolhedor de cidade pequena. O planejamento urbano é considerado exemplar: o transporte é integrado, as ruas são limpas e há investimentos contínuos em saneamento e áreas verdes .

De fato, bairros bem planejados garantem policiamento reforçado e espaços dedicados à convivência comunitária. Consequentemente, isso atrai muitas famílias e profissionais que priorizam a segurança e uma elevada qualidade de vida. O sistema de saúde e educação municipal também apresenta bons índices de desempenho e atendimento reconhecido .

Praias urbanas e bairros charmosos

Com um mar de tonalidade verde e orlas meticulosamente cuidadas, Vitória ostenta praias urbanas que servem como autênticos cartões-postais . A Praia de Camburi, por exemplo, é o principal ponto de lazer e possui uma ciclovia extensa e quiosques à beira-mar .

Enquanto isso, a Praia do Canto é o local ideal para quem busca movimento e conforto, reunindo comércio sofisticado, bares e restaurantes de alto padrão. Além disso, bairros como Jardim Camburi e Jardim da Penha oferecem infraestrutura completa, com áreas arborizadas, escolas e shoppings .

A riqueza da cultura e gastronomia capixaba

Vitória é um centro de intensa riqueza cultural e gastronômica. O Theatro Carlos Gomes mantém uma programação ativa de espetáculos, ao passo que a Festa da Penha e o Carnaval capixaba são símbolos de alegria e fé .

Em termos de culinária, a moqueca capixaba se destaca como patrimônio cultural do Espírito Santo. É crucial notar que ela é preparada em panela de barro e, tradicionalmente, sem a adição de dendê . No Mercado da Vila Rubim, por conseguinte, os visitantes encontram iguarias regionais como a torta capixaba e caranguejo, além de artesanato e produtos típicos .

A cidade sol: clima convidativo o ano todo

Conhecida como “Cidade Sol”, Vitória possui um clima agradável ao longo de todo o ano. As temperaturas médias variam entre 23°C e 28°C, o que torna o tempo estável e ensolarado extremamente convidativo para atividades ao ar livre .