Combate espinhas, mas exige cuidado: descubra quando o sabonete de enxofre pode prejudicar sua pele

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:00
O sabonete de enxofre é reconhecido como um produto eficaz no combate e prevenção da pele oleosa, e a resposta para sua eficácia é "sim". Ele é facilmente encontrado e tem um preço acessível em perfumarias e farmácias, representando uma solução de baixo custo para quem deseja se livrar das espinhas e do aspecto molhado da oleosidade.
No entanto, se usado de maneira errada ou em peles sensíveis, o sabonete pode mais prejudicar que ajudar, alertam os dermatologistas. O produto tem um cheiro forte que pode causar incômodo em alguns usuários, e exige cuidados especiais e suaves durante a aplicação diária.
Sabonete de enxofre
Antes de iniciar o uso de qualquer produto na sua rotina de rosto, a orientação dos profissionais é sempre procurar uma consulta com um dermatologista. Essa avaliação garante que o sabonete de enxofre seja adequado ao seu tipo de pele, minimizando o risco de reações adversas e potencializando resultados.
Especialistas confirmam a eficácia do sabonete de enxofre devido à sua ação antibacteriana e anti-inflamatória. Ele pode ser usado inclusive em crianças e gestantes, sendo considerado um sabonete bastante seguro. A dermatologista Larissa Catelan afirma que "Ele auxilia no combate da foliculite e diminui as inflamações".
Além de combater espinhas, ele também atua como um bom esfoliante sobre as células da camada superficial da pele, promovendo a renovação celular. Essa esfoliação ajuda a manter o rosto com um aspecto mais uniforme e contribui para o controle da oleosidade excessiva.
A aplicação do sabonete de enxofre exige extrema delicadeza, pois ele jamais deve ser esfregado com força no rosto para evitar descamação da pele. O ideal é utilizar esponjas de limpeza ou massageadores para aplicá-lo sempre de maneira suave e circular.
Apesar de sua segurança para muitos tipos de pele, a dermatologista Bárbara Poggi adverte que o produto "pode provocar sensibilidade e ressecamento em alguns tipos de pele". Além disso, se você estiver com o rosto machucado ou com vermelhidão aparente, seu uso não é de maneira nenhuma recomendado.
Os cuidados com a pele vão muito além dos produtos tópicos de skincare, refletindo diretamente nos hábitos de saúde e alimentação. Manter um estilo de vida saudável é essencial para complementar a ação do sabonete de enxofre ou de qualquer outro tratamento anti-acne.
Alimentos como refrigerantes, pães, biscoitos e o consumo excessivo de chocolate rico em açúcar, leite e gordura devem ser evitados ou consumidos com moderação. A dermatologista Thatiana Hadlich Blumenberg explica que “O aumento da insulina no sangue estimula a produção de sebo pelas glândulas sebáceas, elevando a chance do aparecimento de cravos e espinhas”.
Para tratar as manchas e cravos causados pela acne, vitaminas e ácidos como o salicílico, glicólico, lático e hialurônico são substâncias altamente indicadas. Estes compostos ativos podem estar presentes em loções, cremes e sabonetes específicos para o tratamento da pele oleosa.
Contudo, a utilização desses ácidos e vitaminas requer sempre uma prescrição médica, já que a aplicação incorreta pode resultar em manchas graves e permanentes no rosto. A vitamina A e seus derivados, como a isotretinoína e o adapaleno, também diminuem o tamanho das glândulas sebáceas, tratando eficazmente a pele oleosa.