Combate espinhas, mas exige cuidado: descubra quando o sabonete de enxofre pode prejudicar sua pele

Descubra se o sabonete de enxofre é a solução ideal para combater a oleosidade e espinhas, segundo especialistas

Agência Correio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:00

Cheiro forte e risco de ressecamento: saiba o que considerar antes de incluir este produto no seu skincare. Crédito: Ilustração com IA

O sabonete de enxofre é reconhecido como um produto eficaz no combate e prevenção da pele oleosa, e a resposta para sua eficácia é "sim". Ele é facilmente encontrado e tem um preço acessível em perfumarias e farmácias, representando uma solução de baixo custo para quem deseja se livrar das espinhas e do aspecto molhado da oleosidade.

No entanto, se usado de maneira errada ou em peles sensíveis, o sabonete pode mais prejudicar que ajudar, alertam os dermatologistas. O produto tem um cheiro forte que pode causar incômodo em alguns usuários, e exige cuidados especiais e suaves durante a aplicação diária.

Antes de iniciar o uso de qualquer produto na sua rotina de rosto, a orientação dos profissionais é sempre procurar uma consulta com um dermatologista. Essa avaliação garante que o sabonete de enxofre seja adequado ao seu tipo de pele, minimizando o risco de reações adversas e potencializando resultados.

Benefícios comprovados e segurança

Especialistas confirmam a eficácia do sabonete de enxofre devido à sua ação antibacteriana e anti-inflamatória. Ele pode ser usado inclusive em crianças e gestantes, sendo considerado um sabonete bastante seguro. A dermatologista Larissa Catelan afirma que "Ele auxilia no combate da foliculite e diminui as inflamações".

Além de combater espinhas, ele também atua como um bom esfoliante sobre as células da camada superficial da pele, promovendo a renovação celular. Essa esfoliação ajuda a manter o rosto com um aspecto mais uniforme e contribui para o controle da oleosidade excessiva.

Cuidados na aplicação e contra-indicações

A aplicação do sabonete de enxofre exige extrema delicadeza, pois ele jamais deve ser esfregado com força no rosto para evitar descamação da pele. O ideal é utilizar esponjas de limpeza ou massageadores para aplicá-lo sempre de maneira suave e circular.

Apesar de sua segurança para muitos tipos de pele, a dermatologista Bárbara Poggi adverte que o produto "pode provocar sensibilidade e ressecamento em alguns tipos de pele". Além disso, se você estiver com o rosto machucado ou com vermelhidão aparente, seu uso não é de maneira nenhuma recomendado.

Hábitos alimentares que afetam a pele

Os cuidados com a pele vão muito além dos produtos tópicos de skincare, refletindo diretamente nos hábitos de saúde e alimentação. Manter um estilo de vida saudável é essencial para complementar a ação do sabonete de enxofre ou de qualquer outro tratamento anti-acne.

Alimentos como refrigerantes, pães, biscoitos e o consumo excessivo de chocolate rico em açúcar, leite e gordura devem ser evitados ou consumidos com moderação. A dermatologista Thatiana Hadlich Blumenberg explica que “O aumento da insulina no sangue estimula a produção de sebo pelas glândulas sebáceas, elevando a chance do aparecimento de cravos e espinhas”.

Outras substâncias essenciais para a pele oleosa

Para tratar as manchas e cravos causados pela acne, vitaminas e ácidos como o salicílico, glicólico, lático e hialurônico são substâncias altamente indicadas. Estes compostos ativos podem estar presentes em loções, cremes e sabonetes específicos para o tratamento da pele oleosa.