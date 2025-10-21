CURIOSIDADES

Prepara o bolso! Ingressos para Copa do Mundo 2026 chegam a 6 milhões de reais

Quanto custa ver a Seleção? Veja os valores que assustam o torcedor

Agência Correio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:00

Revenda de ingressos chega a R$ 6 milhões para a final da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Freepik

Fãs de futebol se preparam para o Mundial de 2026, com sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México. Contudo, a disputa por um lugar nos estádios já começou e pode pesar (e muito) no bolso: a revenda de ingressos alcança valores milionários, especialmente para a grande final.

O pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026 acontecerá em pouco mais de oito meses, mas a emoção já movimenta o mercado. Nesta sexta-feira (3), o site "Stab Hub" abriu a revenda de entradas para as partidas do torneio, e os valores impressionam.

Para quem sonha em estar na decisão, a realidade financeira é um desafio. O ingresso VIP para a sessão 140 do Estádio MetLife, em Nova Jérsei, palco da grande final, está sendo revendido pela "bagatela de R$ 6,149,162 milhões". Mesmo para a partida de estreia, os bilhetes variam entre pouco mais de nove mil reais e R$ 686.756 mil, demonstrando a alta demanda.

A venda oficial começou mais em conta

É importante ressaltar que a venda oficial de ingressos, segundo o portal “The Athletic”, iniciou bem mais acessível, na casa de 60 dólares (cerca de R$ 320,9 na cotação atual) para confrontos da fase de grupos em setores menos privilegiados. Portanto, a disparada dos preços ocorre no mercado de revenda, impulsionada pela procura.

Como os valores mudam ao longo da copa

Naturalmente, os preços sobem à medida que a Copa avança. Após a fase de grupos, por exemplo, nos 16 avos de final, os ingressos variam de R$ 667 a R$ 3.545. Na sequência, nas oitavas, eles ficam entre R$ 906 e R$ 4.744 e, nas quartas, chegam a R$ 1.466 e R$ 9.008. Quase no final, para as semifinais, o torcedor pode pagar de R$ 2.237 a R$ 14.817.

