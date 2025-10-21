Acesse sua conta
Prepara o bolso! Ingressos para Copa do Mundo 2026 chegam a 6 milhões de reais

Quanto custa ver a Seleção? Veja os valores que assustam o torcedor

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:00

Revenda de ingressos chega a R$ 6 milhões para a final da Copa do Mundo de 2026
Revenda de ingressos chega a R$ 6 milhões para a final da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Freepik

Fãs de futebol se preparam para o Mundial de 2026, com sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México. Contudo, a disputa por um lugar nos estádios já começou e pode pesar (e muito) no bolso: a revenda de ingressos alcança valores milionários, especialmente para a grande final.

O pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026 acontecerá em pouco mais de oito meses, mas a emoção já movimenta o mercado. Nesta sexta-feira (3), o site "Stab Hub" abriu a revenda de entradas para as partidas do torneio, e os valores impressionam.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?

Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA
O ingresso VIP para a sessão 140 do Estádio MetLife, em Nova Jérsei, palco da grande final, está sendo revendido pela "bagatela de R$ 6,2 milhões" por Shutterstock
A partida de estreia tem ingressos entre pouco mais de R$ 9 mil e R$ 686.756 mil por Fifa.com/Divulgação
Após a fase de grupos, os ingressos variam de R$ 667 a R$ 3.545 por Reprodução I Instagram @neymarjr
As oitavas ficam entre R$ 906 e R$ 4.744 por Mike Hewitt/FIFA
Nas semifinais, o torcedor pode pagar de R$ 2.237 a R$ 14.817 por Divulgação / Coca-Cola
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 por Fifa/Divulgação
Copa do Mundo de 2030 terá sede em Portugal, Espanha e Marrocos, mas também com jogos na América do Sul por Fifa/Divulgação
Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo de 2034 por Divulgação/SAFF
Cerveja não será permitida na Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita por Shutterstock/Reprodução

Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA

Para quem sonha em estar na decisão, a realidade financeira é um desafio. O ingresso VIP para a sessão 140 do Estádio MetLife, em Nova Jérsei, palco da grande final, está sendo revendido pela "bagatela de R$ 6,149,162 milhões". Mesmo para a partida de estreia, os bilhetes variam entre pouco mais de nove mil reais e R$ 686.756 mil, demonstrando a alta demanda.

A venda oficial começou mais em conta

É importante ressaltar que a venda oficial de ingressos, segundo o portal “The Athletic”, iniciou bem mais acessível, na casa de 60 dólares (cerca de R$ 320,9 na cotação atual) para confrontos da fase de grupos em setores menos privilegiados. Portanto, a disparada dos preços ocorre no mercado de revenda, impulsionada pela procura.

Confira os mascotes da Copa do Mundo de 2026

Maple representa o Canadá por Reprodução
Zayu é o mascote do México por Fifa/ Reprodução
Clutch é o símbolo dos Estados Unidos por Reprodução

Maple representa o Canadá por Reprodução

Como os valores mudam ao longo da copa

Naturalmente, os preços sobem à medida que a Copa avança. Após a fase de grupos, por exemplo, nos 16 avos de final, os ingressos variam de R$ 667 a R$ 3.545. Na sequência, nas oitavas, eles ficam entre R$ 906 e R$ 4.744 e, nas quartas, chegam a R$ 1.466 e R$ 9.008. Quase no final, para as semifinais, o torcedor pode pagar de R$ 2.237 a R$ 14.817.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Seleção do Uzbequistão por Divulgação / Fifa
Seleção do Japão por Reprodução / X
Seleção do Irã por Reprodução / X
Seleção da Jorndania por Reprodução / Instagram
Seleção da Coreia do Sul por Reprodução / Instagram
Seleção da Australia por Reprodução / Instagram
Seleção da Nova Zelandia por Reprodução / X
Seleção do Brasil por Rafael Ribeiro / CBF
Seleção do Equador por Reprodução / Instagram
Seleção da Argentina por Reprodução / X
Seleção do México por Reprodução / X
Seleção dos Estados Unidos por Reprodução / Instagram
Seleção do Canadá por Reprodução / Instagram

Seleção do Uzbequistão por Divulgação / Fifa

Brasil garantido e novidades da fifa

Enquanto os fãs se organizam para a compra, o Brasil já garantiu sua vaga no torneio, finalizando as Eliminatórias da América do Sul na quinta colocação geral, com 28 pontos. Aos poucos, a FIFA também divulga novidades importantes para o Mundial. A entidade, por exemplo, revelou os nomes e a aparência dos três mascotes, e anunciou a Trionda, a bola oficial da competição.

