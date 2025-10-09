Acesse sua conta
Ibrahimovic declara torcida para o Brasil na Copa do Mundo

Com 62 gols pela seleção, Ibra é o maior artilheiro da história da Suécia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:03

 Zlatan Ibrahimović Crédito: Shutterstock

Conhecido por declarações marcantes dentro e fora de campo, Zlatan Ibrahimovic voltou a chamar atenção com mais uma fala surpreendente. Aos 44 anos e aposentado do futebol, o ex-atacante sueco revelou que vai torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O motivo, segundo ele, é o treinador Carlo Ancelotti, que comandará o Brasil no torneio.

“Espero que o Brasil ganhe. Vou torcer pelo Brasil por causa do meu amigo Ancelotti. Eu lhe desejo o melhor, porque tudo que ele toca se converte em algo mágico”, disse Ibrahimovic durante a reunião da Associação de Clubes Europeus, realizada nesta quarta-feira em Roma.

Ibra e Ancelotti trabalharam juntos no Paris Saint-Germain, na temporada 2012/2013. Apesar da convivência curta, o sueco afirmou ter grande admiração pelo técnico italiano, a quem considera um dos melhores com quem já trabalhou.

Seleção treinando em preparação para encarar a Coreia do Sul por Rafael Ribeiro/CBF

“Tive treinadores como (Fabio) Capello, (José) Mourinho, (Pep) Guardiola e Ancelotti. Esses quatro são o futebol e, à sua maneira, conseguiram mudar o jogo”, declarou.

Com 62 gols pela seleção, Ibrahimovic é o maior artilheiro da história da Suécia. Ele disputou duas Copas do Mundo, em 2002 e 2006, mas ficou fora das edições seguintes, já que seu país não conseguiu classificação para 2010 e 2014.

Atualmente, a seleção sueca ocupa o terceiro lugar do Grupo B nas Eliminatórias da Copa de 2026, somando apenas um ponto em duas partidas. O time enfrentará a Suíça nesta sexta-feira, em Solna, e depois o Kosovo, na próxima segunda, em Gotemburgo.

