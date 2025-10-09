FUTEBOL

Procuradoria do STJD denuncia árbitros, cartolas do São Paulo e Vitor Roque após clássico

A Procuradoria também denunciou ambos os clubes pelo atraso no início da partida

Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:26

Vitor Roque Crédito: Cesar Greco/SE Palmeiras

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou denúncia contra quatro profissionais ligados à partida entre São Paulo e Palmeiras marcada por decisões polêmicas de arbitragem. Foram denunciados os árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, o atacante palmeirense Vitor Roque, além de Carlos Belmonte e Rui Costa, diretor de futebol e executivo do São Paulo.

Abatti Abel e Estevam da Silva foram enquadrados no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de 15 a 120 dias e multa de R$ 100 a R$ 1 mil para quem “deixar de observar as regras da modalidade”. Segundo a Procuradoria, a partida teve “uma série de violações às regras do jogo e ao Protocolo do VAR”, destacando erros como a não marcação de pênalti de Allan em Tapia, a não expulsão de Andreas Pereira por falta em Marcos Antônio e a omissão do VAR na recomendação de revisão dessas jogadas. Também não houve intervenção em uma agressão a Tapia no segundo tempo, quando ele e Gustavo Gomez estavam de costas para o árbitro, o que exigiria ação do VAR.

“Não se trata de hipótese de meros equívocos inseridos no campo de discricionariedade técnica da arbitragem, mas sim um conjunto de erros notórios e grosseiros, conforme reconhecido a partir da reação da própria Comissão de Arbitragem da CBF, que afetam diretamente o pleno desenvolvimento do espetáculo esportivo, o resultado de partidas e, ao fim, a própria higidez dos campeonatos”, diz um trecho da denúncia.

Além dos árbitros, a Procuradoria denunciou Carlos Belmonte e Rui Costa por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, com base no artigo 258 do CBJD. Ambos foram citados em súmula por xingamentos à equipe de arbitragem: Belmonte teria dito “Filma ele, a vergonha dele aí. O VAR não veio”, enquanto Rui Costa afirmou “Vai tomar no... uma vergonha”. A punição prevista vai de 15 a 180 dias de suspensão.

O atacante palmeirense Vitor Roque foi enquadrado no artigo 243-G do CBJD e no artigo 139 do Regulamento Geral de Competições da CBF, que preveem sanções para atos discriminatórios, incluindo suspensão de cinco a 10 partidas e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

A Procuradoria também denunciou ambos os clubes pelo atraso no início da partida: o São Paulo retardou quatro minutos, enquanto o Palmeiras atrasou seis. Cada minuto de atraso pode gerar multa entre R$ 100 e R$ 1 mil, segundo o CBJD.