Procuradoria do STJD denuncia árbitros, cartolas do São Paulo e Vitor Roque após clássico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:26
A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou denúncia contra quatro profissionais ligados à partida entre São Paulo e Palmeiras marcada por decisões polêmicas de arbitragem. Foram denunciados os árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, o atacante palmeirense Vitor Roque, além de Carlos Belmonte e Rui Costa, diretor de futebol e executivo do São Paulo.
Abatti Abel e Estevam da Silva foram enquadrados no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de 15 a 120 dias e multa de R$ 100 a R$ 1 mil para quem “deixar de observar as regras da modalidade”. Segundo a Procuradoria, a partida teve “uma série de violações às regras do jogo e ao Protocolo do VAR”, destacando erros como a não marcação de pênalti de Allan em Tapia, a não expulsão de Andreas Pereira por falta em Marcos Antônio e a omissão do VAR na recomendação de revisão dessas jogadas. Também não houve intervenção em uma agressão a Tapia no segundo tempo, quando ele e Gustavo Gomez estavam de costas para o árbitro, o que exigiria ação do VAR.
Torcida do Palmeiras
“Não se trata de hipótese de meros equívocos inseridos no campo de discricionariedade técnica da arbitragem, mas sim um conjunto de erros notórios e grosseiros, conforme reconhecido a partir da reação da própria Comissão de Arbitragem da CBF, que afetam diretamente o pleno desenvolvimento do espetáculo esportivo, o resultado de partidas e, ao fim, a própria higidez dos campeonatos”, diz um trecho da denúncia.
Além dos árbitros, a Procuradoria denunciou Carlos Belmonte e Rui Costa por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, com base no artigo 258 do CBJD. Ambos foram citados em súmula por xingamentos à equipe de arbitragem: Belmonte teria dito “Filma ele, a vergonha dele aí. O VAR não veio”, enquanto Rui Costa afirmou “Vai tomar no... uma vergonha”. A punição prevista vai de 15 a 180 dias de suspensão.
O atacante palmeirense Vitor Roque foi enquadrado no artigo 243-G do CBJD e no artigo 139 do Regulamento Geral de Competições da CBF, que preveem sanções para atos discriminatórios, incluindo suspensão de cinco a 10 partidas e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.
A Procuradoria também denunciou ambos os clubes pelo atraso no início da partida: o São Paulo retardou quatro minutos, enquanto o Palmeiras atrasou seis. Cada minuto de atraso pode gerar multa entre R$ 100 e R$ 1 mil, segundo o CBJD.
As denúncias agora serão analisadas pelo STJD, que decidirá se aceita os processos e julga as acusações.