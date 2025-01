ACABOU

Esposa de Vitor Roque confirma divórcio e detalha separação: 'Situações pesadas'

Dayana Lins está resolvendo questões burocráticas para retornar para o Brasil

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 14:22

Vitor Roque e Dayana Lins entraram com processo de divórcio Crédito: Reprodução

O atacante Vitor Roque, do Betis, e a influenciadora Dayana Lins deram início ao processo de divórcio. Os dois estavam juntos desde julho de 2023 e se casaram no fim daquele ano. Com o término do relacionamento, a designer de interiores agora tem resolvido questões burocráticas para retornar ao Brasil.

Recentemente, Day, como é conhecida por seus seguidores, já havia feito um desabafo em entrevista ao Portal Leo Dias e deu detalhes sobre a separação.

"Infelizmente, o casamento não deu certo. Agora neste momento estamos providenciando o retorno para o Brasil. Porém, como alguns já acompanharam, eu tenho um cachorro, e a papelada não é fácil e demora um pouco", explicou.

"Também tem a questão das pendências que tenho que resolver aqui na Espanha, tem a questão financeira também para poder retornar ao meu Brasil. Com toda certeza estou com muita saudade e quero retornar para o Brasil o quanto antes. Porém, essas questões ainda me prendem aqui", completou Day.

De acordo com a influenciadora, Vitor Roque começou a mudar o comportamento ao desembarcar na Europa. O jogador foi vendido pelo Athletico-PR ao Barcelona em julho de 2023, mas se tornou reforço do clube catalão apenas a partir de janeiro de 2024. Mas, em agosto passado, foi emprestado ao Betis.

"Quando chegamos na Europa, as atitudes começaram a mudar. Acreditei que tivesse alguma relação com a pressão do futebol, mas ele descontava o estresse dele com palavras muito pesadas e atitudes que não estou preparada para falar. (…) Têm questões mais pesadas, sobre lealdade também. Porém, não estou pronta", falou Day.

A influenciadora relembrou um acidente que sofreu em casa e, segundo ela, não recebeu a ajuda do marido. "Teve uma vez que eu me acidentei em casa, um acidente doméstico, ai mandei no grupo da família a minha situação, e o Vitor sequer me mandou uma mensagem ou prestou um auxilio, as vezes sozinha em casa esperando o retorno dele eu pedia coisas simples do dia a dia, porém não tinha um retorno".

"Dia 25/12 viajaram o Vitor e seus pais e sequer me comunicaram, e tem outras situações que foram mais pesadas, sobre lealdade, porem é outro assunto que não estou pronta ainda para tratar", seguiu.

Em um vídeo publicado no Instagram na semana passada, Dayana falou sobre proibições no relacionamento e afirmou que pedia permissão para pegar algo da geladeira.

"Esse vídeo tem o intuito de compartilhar experiências para não se ver em situações onde falta empatia, onde tem insensibilidade das pessoas ao seu redor, e, obviamente, que você não acabe machucado, ferido em relação às atitudes das pessoas. Para também não se encontrar, por exemplo, numa situação onde você pergunta se você pode comer aquilo que tem dentro da geladeira, dentro da sua própria casa. Não ter como sair para comprar a ração para os cachorros e ter que ficar pedindo para comprarem a ração, pedir para terceiros. Estar proibida de agir por conta própria", disse.