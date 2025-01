MUDOU DE EMISSORA

Salário de Denílson na Globo é duas vezes maior que na Band; veja valor

Ex-jogador se despediu recentemente do 'Jogo Aberto' e terá programa no SporTV

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 13:01

Denílson deixou a Bandeirantes e assinou com a Globo Crédito: Jogo Aberto/Reprodução

Denílson terá um belo aumento salarial após deixar a Bandeirantes e fechar com a TV Globo. Depois de uma trajetória de mais de 14 anos na antiga emissora, o ex-jogador ganhará o dobro na nova 'casa'.

De acordo com o canal Mundo da Pelota, o pentacampeão com a Seleção Brasileira receberá R$ 300 mil mensais - duas vezes mais do que ganhava na Band, quando tinha um salário de R$ 150 mil.

Na Globo, o ex-jogador terá um programa no SporTV, focado nos destaques da rodada. A previsão é que seja exibido aos domingos e estreie ainda no primeiro trimestre do ano. Além disso, poderá participar do “Globo Esporte São Paulo”.