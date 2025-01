VEJA IMAGENS

Lewis Hamilton é flagrado com famosa atriz em 'date': 'Faíscas voaram'

Heptacampeão da Fórmula 1 jantou com Sofía Vergara em Nova York

Depois de supostos affairs com a cantora colombiana Shakira e a modelo brasileira Juliana Nalú, Lewis Hamilton pode estar prestes a engatar um novo romance. O heptacampeão da Fórmula 1 foi flagrado em um jantar com a atriz Sofía Vergara em Nova York, na terça-feira (14). As imagens foram postadas pelo site TMZ e mostram os dois sorridentes, já do lado de fora do restaurante. Ainda de acordo com o portal, eles estavam acompanhados de amigos.