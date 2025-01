ROLÉ ALEATÓRIO

Seleção francesa usa meme do ex-BBB Davi Brito para homenagear jogador

Seleção colocou imagem do baiano em vídeo sobre Griezmann; veja

A postagem traz um compilado de momentos de Griezmann com a camisa da França. Mas, antes mesmo de o atleta do Atlético de Madrid aparecer, surge uma imagem de Davi sentado no BBB 24. Tudo é embalado ao som de Lonely, sucesso do cantor Akon.

Davi é o atual campeão do Big Brother Brasil. O baiano de 22 anos conquistou a última edição do reality show com 60,5% dos votos. Já Griezmann, de 33 anos, foi o vencedor da Copa do Mundo de 2018 com a seleção francesa. Ele também integrou o grupo que conquistou a Liga das Nações em 2021 e ainda foi vice da Eurocopa de 2016, na qual foi o artilheiro da competição, com seis gols.