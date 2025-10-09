SUSTO

Incêndio atinge dois andares da casa de Vini Jr. na Espanha

Chamas começaram na sauna do imóvel, localizado na área residencial de La Moraleja, em Alcobendas

Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:35

Vini Jr. só deve voltar aos gramados em 2025 Crédito: Real Madrid/Divulgação

Um princípio de incêndio atingiu a casa do jogador Vini Jr. Em Madrid, na Espanha. As chamas afetaram dois andares da residência, localizada na área residencial de La Moraleja, em Alcobendas, por volta das 7h (horário de Brasília) desta quinta-feira (9). Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do jornal Marca, da Espanha, o fogo começou na sauna do porão, que ficou completamente queimada após um curto. Duas equipes de bombeiros da Comunidade de Madri conseguiram controlar as chamas.

