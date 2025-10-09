Incêndio atinge dois andares da casa de Vini Jr. na Espanha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:35
Um princípio de incêndio atingiu a casa do jogador Vini Jr. Em Madrid, na Espanha. As chamas afetaram dois andares da residência, localizada na área residencial de La Moraleja, em Alcobendas, por volta das 7h (horário de Brasília) desta quinta-feira (9). Ninguém ficou ferido.
De acordo com informações do jornal Marca, da Espanha, o fogo começou na sauna do porão, que ficou completamente queimada após um curto. Duas equipes de bombeiros da Comunidade de Madri conseguiram controlar as chamas.
Vini Jr
O jogador brasileiro não estava em casa no momento da ocorrência. Vini Jr. está em Seul, treinando com a seleção brasileira, que enfrentará a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026.