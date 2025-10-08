TEM VOLTA?

Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’

Influenciadora digital revelou que chegou a conversar com jogador e teve pedido de desculpas

Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:40

Virginia e Vini Jr estavam se conhecendo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“Na verdade, nem começou, acabou antes de começar”. Essa é a declaração da influenciadora digital Virginia Fonseca sobre o ‘término’ com Vini Jr, após um vacilo do jogador de futebol enquanto os dois estavam apenas se conhecendo.

A empresária que se apresentou em um dos ensaios da escola de samba Grande Rio, na noite desta terça-feira (7) foi entrevistada pela jornalista do portal LeoDias, Monique Arruda, e revelou como está a relação com o atleta do Real Madrid, após o mesmo veículo divulgar prints de conversa de Vini com a modelo Day Magalhães.

“No fundo do seu coração, você achou que fosse diferente disso?”, perguntou a jornalista. “Cara, a gente acredita né, até que prove o contrário, a gente segue acreditando”, respondeu a influenciadora.

A rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval deste ano, ainda revelou que a descoberta das conversas e a atitude de Vini Jr foi uma decepção. “Não vou mentir, estava feliz”, disse ainda Virginia.

A influencer afirmou que ela e Vini Jr chegaram a conversar e que o jogador pediu desculpas e assumiu o que fez. “Não tem o que fazer né. A gente estava se conhecendo, não tem nada sério, nem nada, mas aconteceu isso, e cada um segue sua vida, desejo sucesso pra ele, e cada um na sua caminhada”, declarou Virginia que reforçou que o romance, de fato, acabou. Virginia ainda esclareceu: “está tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo incrível, vamos focar agora no Carnaval, minhas filhas, meus filhos, e é isso”.

Ela ainda revelou que no próximo ensaio da Grande Rio vai estar com suas duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe.

A curta história de Vini Jr e Virginia começou há alguns meses, mas o clima esquentou após a segunda viagem da influencer para Madrid, na Espanha, quando os burburinhos de que a dona da WePink e o jogador estivessem juntos aumentaram. Os dois chegaram a publicar um vídeo de dancinha do Tik Tok juntos, reforçando as especulações de seguidores, mas as conversas íntimas vazadas por Day Magalhães, modelo brasileira, colocaram a ‘relação’ por água abaixo.