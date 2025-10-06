Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Castela mostra transformação após rotina de treinos e web reage: ‘Nunca será Virginia’

Sertaneja, considerada suposto affair de Zé Felipe, mostrou transformação após 7 meses de treino

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:10

Ana Castela foi comparada com ex de Zé Felipe
Ana Castela foi comparada com ex de Zé Felipe Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Ana Castela, de 21 anos, usou as redes sociais para mostrar sua transformação corporal após começar uma rotina de treinos, que inclui boxe e musculação. No entanto, alguns seguidores assimilaram a rotina da sertaneja, a de Virginia, ex de Zé Felipe, que também investe pesado na rotina de treinos.

Leia mais

Imagem - Reação das filhas de Zé Felipe ao ver Ana Castela em clipe viraliza nas redes

Reação das filhas de Zé Felipe ao ver Ana Castela em clipe viraliza nas redes

Imagem - Novo single de Zé Felipe com Ana Castela, 'Sua Boca Mente', aumenta rumores de romance

Novo single de Zé Felipe com Ana Castela, 'Sua Boca Mente', aumenta rumores de romance

Imagem - 'Fase mais feliz da vida', diz Zé Felipe sobre relação com Ana Castela

'Fase mais feliz da vida', diz Zé Felipe sobre relação com Ana Castela

“Nunca será uma Virginia”, comentou uma seguidora em uma das publicações no Instagram. Um seguidor chegou a afirmar que toda mulher que começa a “namorar com Zé Felipe, quer meter o shape”, se referindo a um possível affair entre os dois que recentemente lançaram a canção “Sua Boca Mente”, em que aparecem coladinhos na capa do clipe publicado no YouTube.

No Instagram, Ana Castela publicou diversos stories em que mostra fotos de antes e depois, chegando até a brincar com a ‘finura’ das pernas antes de começar a rotina de treinos. A sertaneja mencionou ainda que sabe que “ tem muito a melhorar”, mas que se sente feliz de ter conseguido adequar os exercícios na rotina intensa de shows e apresentações que realiza mensalmente.

A transformação veio após 7 meses de atividade física. “E essa sou eu após 7 meses treinando. Muito a melhorar, mas feliz com essa mudança. Se eu estou conseguindo, você também consegue. Aproveitar que amanhã é segunda, e vamos começar", incentivou, mostrando os vídeos de treino e exibindo a mudança física.

Leia mais

Imagem - Romance confirmado? Vini Jr. aparece pela 1ª vez ao lado de Virginia Fonseca; veja

Romance confirmado? Vini Jr. aparece pela 1ª vez ao lado de Virginia Fonseca; veja

Imagem - Rezende, ex de Virginia, se envolve em acidente com moto; vídeo mostra momento da batida

Rezende, ex de Virginia, se envolve em acidente com moto; vídeo mostra momento da batida

Imagem - Virginia debocha após MC Poze pedir para ela se afastar de Vini Jr

Virginia debocha após MC Poze pedir para ela se afastar de Vini Jr

Antes da influenciadora Virginia Fonseca começar a treinar, era comum a publicação de diversos vídeos em que mostrava o preparo de alimentos ricos em calorias em seu antigo canal no YouTube, o que foi modificando com treinos intensos e alguns procedimentos estéticos após começar a se relacionar com Zé Felipe, com quem terminou o relacionamento em julho deste ano.

Na publicação em que Ana Castela aparece mostrando sua mudança, não só corporal, mas de estilo de vida, um dos seguidores defende: ‘daqui a pouco aparece os que vão dizer que ela tá querendo imitar a Virginia”, o que, de fato, aconteceu, acendendo um debate sofre falta de sororidade entre algumas mulheres, além da incitação a rivalidade feminina, perpetuada de maneira machista por muitos homens.

Leia mais

Imagem - 6 dicas para introduzir um cachorro em uma casa com gato

6 dicas para introduzir um cachorro em uma casa com gato

Imagem - 5 erros que comprometem a higiene bucal das crianças

5 erros que comprometem a higiene bucal das crianças

Imagem - 6 fatos que toda mulher deve saber sobre o câncer de mama

6 fatos que toda mulher deve saber sobre o câncer de mama

Mais recentes

Imagem - Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'

Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'
Imagem - Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’

Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’
Imagem - Da mandioca ao caju: conheça cervejas feitas com ingredientes nordestinos e pouco comuns

Da mandioca ao caju: conheça cervejas feitas com ingredientes nordestinos e pouco comuns

MAIS LIDAS

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
01

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
02

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata
03

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Imagem - Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa
04

Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa