Ana Castela mostra transformação após rotina de treinos e web reage: ‘Nunca será Virginia’

Felipe Sena
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:10
A cantora Ana Castela, de 21 anos, usou as redes sociais para mostrar sua transformação corporal após começar uma rotina de treinos, que inclui boxe e musculação. No entanto, alguns seguidores assimilaram a rotina da sertaneja, a de Virginia, ex de Zé Felipe, que também investe pesado na rotina de treinos.
“Nunca será uma Virginia”, comentou uma seguidora em uma das publicações no Instagram. Um seguidor chegou a afirmar que toda mulher que começa a “namorar com Zé Felipe, quer meter o shape”, se referindo a um possível affair entre os dois que recentemente lançaram a canção “Sua Boca Mente”, em que aparecem coladinhos na capa do clipe publicado no YouTube.
No Instagram, Ana Castela publicou diversos stories em que mostra fotos de antes e depois, chegando até a brincar com a ‘finura’ das pernas antes de começar a rotina de treinos. A sertaneja mencionou ainda que sabe que “ tem muito a melhorar”, mas que se sente feliz de ter conseguido adequar os exercícios na rotina intensa de shows e apresentações que realiza mensalmente.
A transformação veio após 7 meses de atividade física. “E essa sou eu após 7 meses treinando. Muito a melhorar, mas feliz com essa mudança. Se eu estou conseguindo, você também consegue. Aproveitar que amanhã é segunda, e vamos começar", incentivou, mostrando os vídeos de treino e exibindo a mudança física.
Antes da influenciadora Virginia Fonseca começar a treinar, era comum a publicação de diversos vídeos em que mostrava o preparo de alimentos ricos em calorias em seu antigo canal no YouTube, o que foi modificando com treinos intensos e alguns procedimentos estéticos após começar a se relacionar com Zé Felipe, com quem terminou o relacionamento em julho deste ano.
Na publicação em que Ana Castela aparece mostrando sua mudança, não só corporal, mas de estilo de vida, um dos seguidores defende: ‘daqui a pouco aparece os que vão dizer que ela tá querendo imitar a Virginia”, o que, de fato, aconteceu, acendendo um debate sofre falta de sororidade entre algumas mulheres, além da incitação a rivalidade feminina, perpetuada de maneira machista por muitos homens.