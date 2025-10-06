FOFURA

Reação das filhas de Zé Felipe ao ver Ana Castela em clipe viraliza nas redes

Filhas do cantor com Virginia Fonseca roubaram a cena durante estreia de “Sua Boca Mente”, parceria com a boiadeira

Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:01

Zé Felipe, as Marias e Ana Castela Crédito: Reprodução

Zé Felipe voltou a movimentar as redes sociais neste sábado (4) ao compartilhar um vídeo assistindo com os filhos ao lançamento do clipe de “Sua Boca Mente”, sua nova parceria musical com Ana Castela. O registro, publicado no Instagram, mostra o cantor em casa com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, curtindo o momento em família, mas o destaque ficou por conta da reação espontânea das meninas ao verem a artista na tela.

Zé Felipe e Ana Castela 1 de 11

Assim que Ana Castela apareceu no vídeo, Maria Alice perguntou: “Quem é essa?”, e foi imediatamente respondida por Maria Flor, que empolgada gritou: “É a Ana Castela!”. O momento divertido arrancou risadas de Zé Felipe e viralizou entre os fãs, que encheram as redes sociais de comentários sobre a fofura das crianças.

“Muito lindas, a Maria Flor reconhecendo a Ana na hora!”, escreveu uma seguidora. Outro internauta brincou: “Imagina elas pedindo pra colocar essa música na casa da mãe!”.

Além da reação das filhas, o vídeo reacendeu os rumores de um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela, que vêm sendo apontados como um novo casal do sertanejo. Até agora, nenhum dos dois confirmou a relação.

A Maria Flor gritando "Ana Castelaaa" vendo o clipe dela com o Zé. Aí que fofo pqp. pic.twitter.com/vCeHqypKF5 — Sah. (@saahcomenta) October 3, 2025