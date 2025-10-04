CASAL TÁ ON

Declaração para Virginia? Veja o que Vini Jr disse após marcar gol pelo Real Madrid

Jogador esclareceu mensagem feita às câmeras durante comemoração e afastou rumores de dedicatória à influenciadora

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 20:29

Virginia no Santiago Bernabéu Crédito: Reprodução/Instagram

Vini Jr., de 25 anos, usou as redes sociais neste sábado (4) para esclarecer o significado da mensagem que enviou às câmeras ao marcar um gol na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, no estádio Santiago Bernabéu. O gesto gerou grande repercussão nas redes, já que Virginia Fonseca, apontada como possível affair do atacante, estava presente na arquibancada.

Durante a comemoração, o jogador mandou um beijo e falou algo que rapidamente foi associado à influenciadora, alimentando rumores sobre um possível relacionamento entre os dois. No entanto, Vini Jr. tratou de encerrar as especulações e explicou que o recado não era para ela.

Nos stories do Instagram, o craque revelou que aproveitou o momento para dedicar o gol a um amigo próximo, Wesley, que enfrenta problemas de saúde. “Wesley, essa é pra ti. Te amo”, teria dito o jogador, segundo internautas que fizeram leitura labial do vídeo.