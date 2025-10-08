PRONUNCIAMENTO

Vini Jr. escreve textão após término com Virginia Fonseca: 'Desculpa'

Jogador do Real Madrid usou suas redes sociais para pedir desculpas em público depois de virem à tona conversas picantes com modelo

Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 22:45

Vini Jr. e Virginia Fonseca viveram um breve affair Crédito: Reprodução

O jogador do Real Madrid Vini Jr. veio à publico na noite desta quarta-feira (8) se pronunciar sobre o fim do affair com a influenciadora Virginia Fonseca. Através de textão publicado nos Stories do Instagram, Vini se desculpou publicamente após virem à tona conversas picantes com modelo durante envolvimento com a loira. A influenciadora confirmou o “término” nesta terça-feira (7): "acabou mesmo", declarou.

No texto, o jogador admitiu que teria agido de forma equivocada. “Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, iniciou.

Vini Jr. elogiou a mulher que Virginia é com suas palavras e disse que a decepcionou. “A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid para me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”.

Por fim, ele pediu o perdão do público que o acompanha. O craque do futebol da Seleção Brasileira é seguido por mais de 55 milhões de pessoas apenas no Instagram. “Quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”, encerrou a mensagem.

O affair e o fim

A curta história de Vini Jr e Virginia começou há alguns meses; aos poucos os fãs foram encontrando detalhes que mostraram que os dois estavam nos mesmos ambientes, mesmo sem aparecerem juntos. O clima parece ter esquentado após a segunda viagem da influencer para Madrid, na Espanha, há cerca de três semanas, em que ficou hospedada novamente na casa do craque.