Vini Jr mantinha conversa com modelos e teria ‘sugerido’ trisal

Em meio a rumores de affair com Virginia, jogador mantinha conversa com outras mulheres

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21:02

Atleta teria marcado encontro com outra modelo
Atleta teria marcado encontro com outra modelo Crédito: Reprodução | Instagram

Depois de diversas especulações e burburinhos sobre o possível romance entre Virginia Vini Jr, os dois apareceram juntos pela primeira vez através das redes sociais. Mesmo sem confirmação, o momento gerou expectativa nos seguidores e fãs que acreditaram que os dois estavam, de fato, juntos, mas uma atitude do jogador mudou o cenário.

Vini Jr. mostrou comemoração de seus 25 anos no Rio de Janeiro
Vini Jr. mostrou comemoração de seus 25 anos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Vini Jr. mostrou comemoração de seus 25 anos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Vini Jr. mostrou comemoração de seus 25 anos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Vini Jr com a camisa da LGBTricolor por Reprodução I Instagram @lgbtricolor
Vini Jr. foi a jogo do Miami Dolphins por Miami Dolphins/Divulgação
Vini Jr. celebra título da Copa Intercontinental por Divulgação/Real Madrid
Vini Jr. só deve voltar aos gramados em 2025 por Real Madrid/Divulgação
Prêmio Sócrates de Vini Jr por Divulgação I France Football
Vini Jr e seu relógio de luxo por Reprodução
Vini Jr ficou com o carro mais caro por Divulgação
Vini Jr Real Madrid por Reprodução/Real Madrid
Vini Jr foi o melhor em campo e comandou o atropelo verde e amarelo sobre os paraguaios por Richard Callis/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Vini Jr por Reprodução/Instagram
Vini Jr. ouviu gritos de por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr com o agasalho "uma só pele, uma só identidade" por Rafael Ribeiro/CBF
Vini Jr com o agasalho "uma só pele, uma só identidade" por Rafael Ribeiro / CBF
Vini Jr deve ser um dos titulares no amistoso por Rafael Ribeiro/CBF
Vini Jr durante treino em Wembley: brasileiro deve formar ataque ao lado de Rodrygo e Raphinha por Rafael Ribeiro/CBF
Atacante Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Vini Jr durante o jogo do Real Madrid contra o RB Leipzig por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti elegeu Vini Jr como o melhor jogador do mundo por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr. mostrou comemoração de seus 25 anos no Rio de Janeiro

Imagem - Virginia abre o jogo após prints de conversa de Vini Jr com modelo: ‘não temos mais nada’

Virginia abre o jogo após prints de conversa de Vini Jr com modelo: ‘não temos mais nada’

Imagem - Quem é Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.?

Quem é Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.?

Imagem - Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca

Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca

A modelo brasileira Day Magalhães divulgou prints de conversas íntimas entre ela e o jogador Vini Jr. “Posso ver hotel lá”, chega a escrever Vini na conversa sobre um possível encontro com a modelo.

Após o caso repercutir, Virginia disse em conversa com o jornalista Leo Dias que ela e o atleta “não tem mais nada”. No entanto, parece que o jogador tinha planos mais picantes do que apenas se encontrar com a modelo em um hotel, e mantinha conversas com outras mulheres.

Em entrevista que aconteceu em um jornal, com a presença de Leo Dias, outra modelo, chamada Anna Silva, diz que o jogador a procurou e pediu o contato, além do perfil do Instagram de sua amiga, dando a entender uma relação a três.

“Você levaria sua amiga para te acompanhar ou seria um trisal?”, pergunta uma jornalista. “Ele pediu foto de sua amiga”, questiona Leo Dias em seguida. “Ele pediu”, responde a modelo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Romance confirmado? Vini Jr. aparece pela 1ª vez ao lado de Virginia Fonseca; veja

Virginia debocha após MC Poze pedir para ela se afastar de Vini Jr

Eder Militão entrega relação de Virginia e Vini Jr. em declaração nas redes

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

“Então era um trisal”, continua Leo Dias. No entanto, Anna relata que a amiga desistiu de encontrar o jogador, e ainda disse que quando se disponibilizou para ir ao encontro sozinha, o jogador não demonstrou muito interesse.

“Ele falou que ele iria estar muito ocupado, que iria ter muitas pessoas e que eu iria ficar muito tempo sozinha”, relatou a modelo.

“Agora eu entendi”, disse Leo Dias. “Quando eu me disponibilizei de ir com um amigo homossexual, ele já não ficou tão interessado, porque se o problema era uma companhia, eu encontrei uma companhia, mas na verdade não era essa a intenção”, concluiu.

Imagem - Festa de 15 anos da filha de Flávia Alessandra tem decoração luxuosa, bolo de 6 andares e looks deslumbrantes; veja fotos

Festa de 15 anos da filha de Flávia Alessandra tem decoração luxuosa, bolo de 6 andares e looks deslumbrantes; veja fotos
Imagem - Filho de Ivete Sangalo, Marcelo surpreende ao aparecer em aula de boxe com Popó; veja registros

Filho de Ivete Sangalo, Marcelo surpreende ao aparecer em aula de boxe com Popó; veja registros
Imagem - Coração disparado: 4 signos vão reencontrar alguém marcante do passado em breve

Coração disparado: 4 signos vão reencontrar alguém marcante do passado em breve

01

Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana

02

Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium

03

Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

04

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU