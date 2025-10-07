SAIBA DETALHES

Vini Jr mantinha conversa com modelos e teria ‘sugerido’ trisal

Em meio a rumores de affair com Virginia, jogador mantinha conversa com outras mulheres

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21:02

Atleta teria marcado encontro com outra modelo Crédito: Reprodução | Instagram

Depois de diversas especulações e burburinhos sobre o possível romance entre Virginia Vini Jr, os dois apareceram juntos pela primeira vez através das redes sociais. Mesmo sem confirmação, o momento gerou expectativa nos seguidores e fãs que acreditaram que os dois estavam, de fato, juntos, mas uma atitude do jogador mudou o cenário.

A modelo brasileira Day Magalhães divulgou prints de conversas íntimas entre ela e o jogador Vini Jr. “Posso ver hotel lá”, chega a escrever Vini na conversa sobre um possível encontro com a modelo.

Após o caso repercutir, Virginia disse em conversa com o jornalista Leo Dias que ela e o atleta “não tem mais nada”. No entanto, parece que o jogador tinha planos mais picantes do que apenas se encontrar com a modelo em um hotel, e mantinha conversas com outras mulheres.

Em entrevista que aconteceu em um jornal, com a presença de Leo Dias, outra modelo, chamada Anna Silva, diz que o jogador a procurou e pediu o contato, além do perfil do Instagram de sua amiga, dando a entender uma relação a três.

“Você levaria sua amiga para te acompanhar ou seria um trisal?”, pergunta uma jornalista. “Ele pediu foto de sua amiga”, questiona Leo Dias em seguida. “Ele pediu”, responde a modelo.

“Então era um trisal”, continua Leo Dias. No entanto, Anna relata que a amiga desistiu de encontrar o jogador, e ainda disse que quando se disponibilizou para ir ao encontro sozinha, o jogador não demonstrou muito interesse.

“Ele falou que ele iria estar muito ocupado, que iria ter muitas pessoas e que eu iria ficar muito tempo sozinha”, relatou a modelo.