6 receitas vegetarianas práticas para o jantar

Aprenda a preparar pratos deliciosos e simples para variar o cardápio

Portal Edicase

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:43

Salada de quinoa com ervilha e hortelã Crédito: Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

Após um dia corrido, apreciar um delicioso jantar antes de descansar é uma das satisfações que tornam a noite mais prazerosa. Nesse sentido, ter opções de receitas práticas, gostosas e vegetarianas é uma excelente alternativa, pois elas ajudam a economizar tempo e ainda proporcionam uma refeição deliciosa até mesmo para quem não tem muita habilidade na cozinha.

A seguir, confira 6 receitas vegetarianas práticas para o jantar!

Salada de quinoa com ervilha e hortelã

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de folhas de hortelã picadas

395 g de ervilha fresca cozida e escorrida

2 colheres de sopa de vinagre

Suco de 1 limão

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave a quinoa, escorra e disponha em uma panela. Cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos após ferver. Desligue o fogo, espere esfriar, escorra a água, transfira a quinoa para um recipiente, tampe e deixe descansar por 20 minutos. Após, adicione as folhas de hortelã, a ervilha, o vinagre, o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Berinjela recheada com tofu

Ingredientes

3 berinjelas

200 g de tofu amassado

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de vinagre

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento e disponha em um recipiente. Cubra com água, coloque sal e vinagre e deixe de molho por 10 minutos. Após, descarte a água e transfira as berinjelas para uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, descarte a água, espere as berinjelas esfriarem e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa de cada uma delas. Reserve tanto a polpa quanto a casca.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a polpa das berinjelas e o tofu e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha as berinjelas em uma travessa, e com a ajuda de uma colher, recheie com a mistura e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Bolinho de arroz com legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/2 xícara de chá de abobrinha ralada

1/4 de xícara de chá de milho-verde

1/4 de xícara de chá de cebola picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

5 colheres de sopa de água

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de linhaça com a água e deixe descansar por 10 minutos, até formar um gel. Em uma tigela grande, coloque o arroz cozido e amasse levemente com um garfo até que os grãos comecem a se unir. Adicione a cenoura, a abobrinha, o milho-verde, a cebola e o cheiro-verde. Misture bem. Acrescente o gel de linhaça e mexa até que os ingredientes fiquem bem incorporados. Junte a farinha de aveia e o azeite, misturando até obter uma massa firme e modelável. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma assadeira com azeite e modele os bolinhos com o auxílio de uma colher, acomodando-os lado a lado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos. Vire os bolinhos na metade do tempo para dourarem por igual. Sirva em seguida.

Couve-flor assada com açafrão Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

Couve-flor assada com açafrão

Ingredientes

400 g de floretes de couve-flor

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de suco de limão

1/4 de colher de chá de açafrão

1/2 colher de chá de páprica doce

Sal e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os floretes de couve-flor, cubra com água, coloque sal e tampe a panela. Leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos após levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão, o sal, a páprica, o açafrão e o azeite e misture bem. Reserve. Retire a couve-flor do fogo, descarte a água, espere amornar e passe os floretes na mistura com açafrão. Após, disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 240 °C até dourar. Sirva em seguida.

Rosti de mandioca com alho-poró

Ingredientes

2 xícaras de chá de mandioca ralada

1 cenoura descascada e ralada

1 cebola descascada e picada

1 talo de alho-poró cortado em fatias

2 dentes de alho descascados e amassados

Azeite, sal, pimenta-do-reino branca moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a mandioca, a cenoura, a cebola, o alho-poró, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma colher, disponha a mistura reservada sobre a panela e espalhe para preencher toda a superfície. Tampe a frigideira e, em fogo baixo, cozinhe o rosti até dourar. Após, regue o rosti com azeite, vire com cuidado e doure o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Torta de legumes

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 xícaras de chá de leite de aveia

1/2 xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Recheio

1 xícara de chá de brócolis cozido e picado

1/2 xícara de chá de palmito picado

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho picado

1/4 de xícara de chá de cebola picada

1 tomate sem sementes picado

2 colheres de sopa de azeitona picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque o leite de aveia, o azeite, o vinagre de maçã e o sal. Bata por 1 minuto. Acrescente a farinha de trigo e a farinha de aveia, batendo até obter uma massa lisa e homogênea. Adicione o fermento e bata rapidamente apenas para misturar. Reserve.

Recheio