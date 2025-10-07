Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:43
Após um dia corrido, apreciar um delicioso jantar antes de descansar é uma das satisfações que tornam a noite mais prazerosa. Nesse sentido, ter opções de receitas práticas, gostosas e vegetarianas é uma excelente alternativa, pois elas ajudam a economizar tempo e ainda proporcionam uma refeição deliciosa até mesmo para quem não tem muita habilidade na cozinha.
A seguir, confira 6 receitas vegetarianas práticas para o jantar!
Em água corrente, lave a quinoa, escorra e disponha em uma panela. Cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos após ferver. Desligue o fogo, espere esfriar, escorra a água, transfira a quinoa para um recipiente, tampe e deixe descansar por 20 minutos. Após, adicione as folhas de hortelã, a ervilha, o vinagre, o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.
Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento e disponha em um recipiente. Cubra com água, coloque sal e vinagre e deixe de molho por 10 minutos. Após, descarte a água e transfira as berinjelas para uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, descarte a água, espere as berinjelas esfriarem e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa de cada uma delas. Reserve tanto a polpa quanto a casca.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a polpa das berinjelas e o tofu e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha as berinjelas em uma travessa, e com a ajuda de uma colher, recheie com a mistura e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Em um recipiente, misture a farinha de linhaça com a água e deixe descansar por 10 minutos, até formar um gel. Em uma tigela grande, coloque o arroz cozido e amasse levemente com um garfo até que os grãos comecem a se unir. Adicione a cenoura, a abobrinha, o milho-verde, a cebola e o cheiro-verde. Misture bem. Acrescente o gel de linhaça e mexa até que os ingredientes fiquem bem incorporados. Junte a farinha de aveia e o azeite, misturando até obter uma massa firme e modelável. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma assadeira com azeite e modele os bolinhos com o auxílio de uma colher, acomodando-os lado a lado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos. Vire os bolinhos na metade do tempo para dourarem por igual. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque os floretes de couve-flor, cubra com água, coloque sal e tampe a panela. Leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos após levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão, o sal, a páprica, o açafrão e o azeite e misture bem. Reserve. Retire a couve-flor do fogo, descarte a água, espere amornar e passe os floretes na mistura com açafrão. Após, disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 240 °C até dourar. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque a mandioca, a cenoura, a cebola, o alho-poró, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma colher, disponha a mistura reservada sobre a panela e espalhe para preencher toda a superfície. Tampe a frigideira e, em fogo baixo, cozinhe o rosti até dourar. Após, regue o rosti com azeite, vire com cuidado e doure o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
No liquidificador, coloque o leite de aveia, o azeite, o vinagre de maçã e o sal. Bata por 1 minuto. Acrescente a farinha de trigo e a farinha de aveia, batendo até obter uma massa lisa e homogênea. Adicione o fermento e bata rapidamente apenas para misturar. Reserve.
Recheio
Em uma tigela, misture o brócolis, o palmito, o pimentão, a cebola, o tomate, a azeitona e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma forma média com azeite. Despeje metade da massa e espalhe o recheio por cima. Cubra com o restante da massa e nivele com uma colher. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar e firmar. Sirva em seguida.