Final do Festival de Samba do Alerta Geral acontece neste sábado no Pelourinho

Evento reúne 12 composições finalistas e reforça a tradição do samba baiano, com entrada solidária no Largo Pedro Arcanjo

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:29

Festival de Samba do Alerta Geral
Festival de Samba do Alerta Geral Crédito: Divulgação

Evento dedicado a valorizar compositores e fortalecer tradições do samba, o Bloco Alerta Geral realiza neste sábado (29) a final do 4º Festival de Samba, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho. A iniciativa reforça o papel histórico do bloco na promoção de novos talentos e na preservação da identidade cultural baiana. Este ano, o festival destaca o tema “Samba de Alerteiro”, alinhado ao enredo do Carnaval 2026: “Samba é ancestral, Samba é Bahia. Tradição secular de um povo que canta.”

A partir das 19h, o público vai acompanhar a apresentação de 12 composições finalistas, que disputam os títulos de melhor samba, melhor cantor e melhor canção. As obras serão executadas ao vivo, acompanhadas pela banda base do festival. A escolha do vencedor será feita por júri especializado e pelo termômetro do público presente.

A entrada será solidária, com doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a uma instituição beneficente. A iniciativa reafirma o compromisso social do Alerta Geral com a comunidade.

Consolidado como um dos principais ambientes de revelação artística do carnaval baiano, o Festival de Samba do Alerta Geral mantém viva a tradição do ritmo, incentiva a criação de obras inéditas e abre espaço para novos compositores.

Logo após a grande final, o bloco participa, no domingo (30), da 18ª Caminhada do Samba, ao lado do grupo Swing do Fora e convidados especiais, celebrando a força do samba.

