Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes enfrentam nesta sexta-feira (10), às 08h, no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em amistoso internacional

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:00

Emblema da Seleção
Emblema da Seleção Crédito: Divulgação CBF/ Nike

Coreia do Sul e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 08h (de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul, em amistoso internacional preparatório para a sequência da temporada de seleções. A partida marca mais uma oportunidade de Carlo Ancelotti observar novas peças e ajustar o elenco antes das próximas competições oficiais.

Onde assistir Coreia do Sul x Brasil ao vivo

O amistoso entre Coreia do Sul e Brasil terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e GE TV (YouTube).

Brasil

A lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti priorizou atletas que atuam no futebol europeu, buscando reduzir o desgaste físico e facilitar a adaptação ao fuso horário asiático. A principal novidade está no gol: com o corte de Ederson por lesão, Bento será o titular nesta sexta, enquanto Hugo Souza deve atuar contra o Japão no próximo amistoso. O treinador italiano pretende aproveitar os compromissos para avaliar o desempenho individual dos goleiros e observar o comportamento tático do time.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos de outubro

Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Hugo Souza (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Caio Henrique (Monaco) por Vitor_Silva/CBF
Caralos Augusto (Inter de Milão) por Vitor Silva/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Eder Militão (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Fabrício Bruno (Cruzeiro) por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Vitinho (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Beraldo (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
André (Wolverhampton) por Rafael Ribeiro/CBF
Bruno Guimarães (Newcastle) por Rafael Ribeiro/CBF
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
João Gomes (Wolverhampton) por Reproduçao
Joelinton (Newcastle) por Divulgação
Paquetá (West Ham) por X/Conmenbol
Estêvão (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Jesus (Nottingham Forest) por Rafael Ribeiro/CBF
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Richarlison (Tottenham) por André Durão/MoWA Press
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rodrygo (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
1 de 26
Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro

Coreia do Sul

A seleção comandada por Myung-Bo entra em campo motivada para medir forças contra uma das potências do futebol mundial. O técnico deve mandar a campo uma formação equilibrada, com o zagueiro Min-jae Kim, do Bayern de Munique, como principal referência defensiva, e Kang-in Lee, do Paris Saint-Germain, responsável pela criação das jogadas ofensivas.

Prováveis escalações de Coreia do Sul x Brasil

Coreia do Sul: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh. Técnico: Myung-Bo.

Brasil: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Rodrygo); Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Coreia do Sul x Brasil
  • Competição: Amistoso internacional
  • Data: Sexta-feira, 10 de outubro de 2025
  • Horário: 08h (de Brasília)
  • Local: Estádio da Copa do Mundo de Seul, Seul (COR)
  • Onde assistir: Globo, Sportv e GE TV

Arbitragem 

  • Árbitro: Abdurahman Ibrhaim Al-Jassim (CAT)
  • Assistentes: Taleb Salem Al-Marri (CAT) e Saoud Ahmed Almaqaleh (CAT)
  • VAR: Khamis Mohamed Al-Marri (CAT)

