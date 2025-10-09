AMISTOSO INTERNACIONAL

Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes enfrentam nesta sexta-feira (10), às 08h, no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em amistoso internacional

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:00

Emblema da Seleção Crédito: Divulgação CBF/ Nike

Coreia do Sul e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 08h (de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul, em amistoso internacional preparatório para a sequência da temporada de seleções. A partida marca mais uma oportunidade de Carlo Ancelotti observar novas peças e ajustar o elenco antes das próximas competições oficiais.

Onde assistir Coreia do Sul x Brasil ao vivo

O amistoso entre Coreia do Sul e Brasil terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e GE TV (YouTube).

Brasil

A lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti priorizou atletas que atuam no futebol europeu, buscando reduzir o desgaste físico e facilitar a adaptação ao fuso horário asiático. A principal novidade está no gol: com o corte de Ederson por lesão, Bento será o titular nesta sexta, enquanto Hugo Souza deve atuar contra o Japão no próximo amistoso. O treinador italiano pretende aproveitar os compromissos para avaliar o desempenho individual dos goleiros e observar o comportamento tático do time.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos de outubro 1 de 26

Coreia do Sul

A seleção comandada por Myung-Bo entra em campo motivada para medir forças contra uma das potências do futebol mundial. O técnico deve mandar a campo uma formação equilibrada, com o zagueiro Min-jae Kim, do Bayern de Munique, como principal referência defensiva, e Kang-in Lee, do Paris Saint-Germain, responsável pela criação das jogadas ofensivas.

Prováveis escalações de Coreia do Sul x Brasil

Coreia do Sul: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh. Técnico: Myung-Bo.

Brasil: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Rodrygo); Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Ficha do Jogo

Jogo: Coreia do Sul x Brasil

Competição: Amistoso internacional

Data: Sexta-feira, 10 de outubro de 2025

Horário: 08h (de Brasília)

Local: Estádio da Copa do Mundo de Seul, Seul (COR)

Onde assistir: Globo, Sportv e GE TV

Arbitragem