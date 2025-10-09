Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:00
Coreia do Sul e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 08h (de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul, em amistoso internacional preparatório para a sequência da temporada de seleções. A partida marca mais uma oportunidade de Carlo Ancelotti observar novas peças e ajustar o elenco antes das próximas competições oficiais.
O amistoso entre Coreia do Sul e Brasil terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e GE TV (YouTube).
A lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti priorizou atletas que atuam no futebol europeu, buscando reduzir o desgaste físico e facilitar a adaptação ao fuso horário asiático. A principal novidade está no gol: com o corte de Ederson por lesão, Bento será o titular nesta sexta, enquanto Hugo Souza deve atuar contra o Japão no próximo amistoso. O treinador italiano pretende aproveitar os compromissos para avaliar o desempenho individual dos goleiros e observar o comportamento tático do time.
Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos de outubro
A seleção comandada por Myung-Bo entra em campo motivada para medir forças contra uma das potências do futebol mundial. O técnico deve mandar a campo uma formação equilibrada, com o zagueiro Min-jae Kim, do Bayern de Munique, como principal referência defensiva, e Kang-in Lee, do Paris Saint-Germain, responsável pela criação das jogadas ofensivas.
Coreia do Sul: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh. Técnico: Myung-Bo.
Brasil: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Rodrygo); Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.