Mr. Olympia 2025: confira categorias, brasileiros na disputa e onde assistir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:00
O Mr. Olympia 2025, maior competição de fisiculturismo do mundo, começa nesta quinta-feira (9) e vai até domingo (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Conhecido como a “Copa do Mundo do fisiculturismo”, o evento chega à sua 61ª edição reunindo cerca de 400 atletas de elite, divididos em 11 categorias masculinas e femininas.
O Brasil vive um momento histórico na modalidade: foram 59 atletas classificados – o maior número da história – com 49 confirmados para subir aos palcos neste ano. Entre os principais nomes estão Ramon Dino, Isa Pereira Nunes, Eduarda Bezerra, Natália Coelho e Gorila Albino, todos com chances reais de figurar entre os melhores do mundo.
A categoria mais tradicional do esporte, conhecida como “Open”, avalia tamanho, definição, simetria e proporção muscular. O favoritismo recai sobre o nigeriano Samson Dauda, atual campeão, que tentará defender o título conquistado em 2024.
Quem pode fazer frente são o americano Derek Lunsford, campeão em 2023 e primeiro atleta a vencer o Mr. Olympia em duas divisões, e o iraniano Haadi Choopan, vice no ano passado. O Brasil será representado por Vitalii “Goodvito” Ugolnikov, atleta russo naturalizado brasileiro.
Nesta divisão, os competidores devem pesar até 212 libras (96 kg), mantendo o foco em proporção e simetria. O baiano Vitor Porto, quinto colocado em 2024, retorna com expectativa de subir posições, após um ano de evolução técnica e física. Ele é acompanhado por Fran Barrios, Lucas Coelho, Lucas Garcia e Luiz Esteves, que também defendem o país na categoria.
Brasileiros na Categoria 212
Inspirada na “Era de Ouro” do fisiculturismo, a Classic Physique valoriza formas harmônicas e proporcionais. O grande destaque é o brasileiro Ramon Dino, vice-campeão em 2022 e 2023, e agora um dos favoritos ao título após a aposentadoria do lendário CBum (Chris Bumstead).
Atual vencedor do Arnold Classic, outro grande torneio de fisiculturismo, Dino chega em grande fase e tem o alemão Mike Sommerfeld como principal rival. Além dele, o Brasil terá Matheus Menegate, Eric Wildberger, Marcello Horse, Diego Gallindo, Fábio Junio e Kenny Moreira entre os representantes.
Brasileiros na Categoria Classic Physique
Voltada para físicos mais atléticos e menos massivos, a Men’s Physique valoriza o formato em “V”, com ombros largos e cintura fina. O britânico Ryan Terry, bicampeão em 2023 e 2024, é o nome a ser batido. O afegão Ali Bilal aparece como principal desafiante.
Pelo Brasil, Edvan Palmeira, quinto colocado na última edição, chega forte após uma preparação elogiada. Outros nomes nacionais incluem Diogo Basaglia, Emerson e Emmanuel Costa, Guilherme Gualberto, Felipe Gonçalves, Lucas Viudes e Jefferson Lima.
Brasileiros na Categoria Men's Physique
A categoria adaptada para atletas cadeirantes tem no brasileiro Gorila Albino um dos grandes destaques. Quinto colocado em 2024 e medalhista no Arnold Classic Ohio, ele é um dos favoritos a subir ao pódio. Seus principais adversários são o francês Kevin Secundino e o italiano Gabriele Andriulli, ambos com grande histórico internacional.
A categoria feminina mais tradicional segue os mesmos critérios da versão masculina, com foco em volume, definição e simetria. O Brasil terá duas representantes: Alcione Barreto e Leyvina Barros.
Brasileiras na Categoria Open
Após a aposentadoria da heptacampeã Cydney Gillon, a categoria Figure promete uma das disputas mais equilibradas do ano. A porto-riquenha Jessica Reyes Padilla e a canadense Lola Montez despontam como favoritas. O Brasil será representado por Manuella Lima.
Foco em estética e feminilidade, com menos ênfase em massa muscular e mais na harmonia corporal. As brasileiras Alice Rocha e Nivea Campos estão entre as classificadas.
Brasileiras na Categoria Bikini
Uma das divisões mais técnicas do evento, a Women’s Physique exige físico definido, atlético e simétrico. A brasileira Natália Coelho, vice-campeã em 2024 e campeã em anos anteriores, chega como forte candidata ao título. Outra brasileira, Zama Benta, também é cotada após dois top-5 consecutivos. A tetracampeã Sarah Villegas segue como principal nome internacional a ser batido.
Brasileiras na Categoria Women's Physique
Inspirada no padrão estético brasileiro, a Wellness é uma das categorias mais populares e dominadas por brasileiras.
A atual campeã Isa Pereira Nunes tentará defender o título conquistado em 2024, mas terá pela frente a pernambucana Eduarda Bezerra, campeã do Arnold Classic 2025 e terceira colocada no último Olympia.
Giselle Machado, quinta no ano passado, também chega forte, completando o trio de favoritas do Brasil. No total, o país terá 13 representantes na categoria Wellness.
Brasileiras na Categoria Wellness
Aqui, as atletas combinam condicionamento físico e performance, apresentando rotinas coreográficas que unem força, flexibilidade e carisma. As favoritas são a americana Jaclyn Baker, vice em 2024, e a canadense Taylor Learmont, que busca o título inédito. O Brasil não tem representantes na categoria.
Quinta-feira (9/10)
Sexta-feira (10/10)
Sábado (11/10)
Domingo (12/10)
As disputas serão transmitidas exclusivamente pelo streaming oficial Olympia TV, com pacotes disponíveis por US$ 79 (cerca de R$ 422). O evento não terá transmissão por canais de TV tradicionais.