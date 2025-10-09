Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mr. Olympia 2025: confira categorias, brasileiros na disputa e onde assistir

Maior evento do fisiculturismo mundial reúne mais de 400 atletas em Las Vegas, com 49 brasileiros confirmados nas disputas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:00

Finalistas da categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2024
Finalistas da categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2024 Crédito: Divulgação/Mr. Olympia

O Mr. Olympia 2025, maior competição de fisiculturismo do mundo, começa nesta quinta-feira (9) e vai até domingo (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Conhecido como a “Copa do Mundo do fisiculturismo”, o evento chega à sua 61ª edição reunindo cerca de 400 atletas de elite, divididos em 11 categorias masculinas e femininas.

O Brasil vive um momento histórico na modalidade: foram 59 atletas classificados – o maior número da história – com 49 confirmados para subir aos palcos neste ano. Entre os principais nomes estão Ramon Dino, Isa Pereira Nunes, Eduarda Bezerra, Natália Coelho e Gorila Albino, todos com chances reais de figurar entre os melhores do mundo.

CATEGORIAS MASCULINAS 

Open 

A categoria mais tradicional do esporte, conhecida como “Open”, avalia tamanho, definição, simetria e proporção muscular. O favoritismo recai sobre o nigeriano Samson Dauda, atual campeão, que tentará defender o título conquistado em 2024.

Quem pode fazer frente são o americano Derek Lunsford, campeão em 2023 e primeiro atleta a vencer o Mr. Olympia em duas divisões, e o iraniano Haadi Choopan, vice no ano passado. O Brasil será representado por Vitalii “Goodvito” Ugolnikov, atleta russo naturalizado brasileiro.

Vitalii ‘Goodvito’ Ugolnikov
Vitalii ‘Goodvito’ Ugolnikov Crédito: Reprodução/Redes sociais

212

Nesta divisão, os competidores devem pesar até 212 libras (96 kg), mantendo o foco em proporção e simetria. O baiano Vitor Porto, quinto colocado em 2024, retorna com expectativa de subir posições, após um ano de evolução técnica e física. Ele é acompanhado por Fran Barrios, Lucas Coelho, Lucas Garcia e Luiz Esteves, que também defendem o país na categoria.

Brasileiros na Categoria 212

Luiz Esteves por Reprodução/Redes sociais
Lucas Garcia por Reprodução/Redes sociais
Fran Barrios por Reprodução/Redes sociais
Lucas Coelho por Reprodução/Redes sociais
Vitor Porto por Divulgação/ Integral Médica
1 de 5
Luiz Esteves por Reprodução/Redes sociais

Classic Physique

Inspirada na “Era de Ouro” do fisiculturismo, a Classic Physique valoriza formas harmônicas e proporcionais. O grande destaque é o brasileiro Ramon Dino, vice-campeão em 2022 e 2023, e agora um dos favoritos ao título após a aposentadoria do lendário CBum (Chris Bumstead).

Atual vencedor do Arnold Classic, outro grande torneio de fisiculturismo, Dino chega em grande fase e tem o alemão Mike Sommerfeld como principal rival. Além dele, o Brasil terá Matheus Menegate, Eric Wildberger, Marcello Horse, Diego Gallindo, Fábio Junio e Kenny Moreira entre os representantes.

Brasileiros na Categoria Classic Physique

Ramon Dino por Reprodução/Redes sociais
Marcelo Horse por Reprodução/Redes sociais
Diego Gallindo por Reprodução/Redes sociais
Erick Wildberger por Reprodução/Redes sociais
Matheus Menegate por Reprodução/Redes sociais
Fábio Júnior por Reprodução/Redes sociais
Kenny Moreira por Reprodução/Redes sociais
1 de 7
Ramon Dino por Reprodução/Redes sociais

Men’s Physique

Voltada para físicos mais atléticos e menos massivos, a Men’s Physique valoriza o formato em “V”, com ombros largos e cintura fina. O britânico Ryan Terry, bicampeão em 2023 e 2024, é o nome a ser batido. O afegão Ali Bilal aparece como principal desafiante.

Pelo Brasil, Edvan Palmeira, quinto colocado na última edição, chega forte após uma preparação elogiada. Outros nomes nacionais incluem Diogo Basaglia, Emerson e Emmanuel Costa, Guilherme Gualberto, Felipe Gonçalves, Lucas Viudes e Jefferson Lima.

Brasileiros na Categoria Men's Physique

Vinicius Mateus por Reprodução/Redes sociais
Mauro Fialho por Reprodução/Redes sociais
Lucas Viudes por Reprodução/Redes sociais
Guilherme Gualberto por Reprodução/Redes sociais
Emerson Costa por Reprodução/Redes sociais
Gabriel Pereira por Reprodução/Redes sociais
Julio Soares por Reprodução/Redes sociais
Rafael Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Emmanuel Costa por Reprodução/Redes sociais
Felipe Gonçalves por Reprodução/Redes sociais
Edvan Palmeira por Reprodução/Redes sociais
Diogo Basaglia por Reprodução/Redes sociais
Vitor Chaves por Reprodução/Redes sociais
1 de 13
Vinicius Mateus por Reprodução/Redes sociais

Wheelchair

A categoria adaptada para atletas cadeirantes tem no brasileiro Gorila Albino um dos grandes destaques. Quinto colocado em 2024 e medalhista no Arnold Classic Ohio, ele é um dos favoritos a subir ao pódio. Seus principais adversários são o francês Kevin Secundino e o italiano Gabriele Andriulli, ambos com grande histórico internacional.

Gorila Albino
Gorila ALbino/ Crédito: Reprodução/Redes sociais

Leia mais

Imagem - Morre Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors e campeão da Libertadores de 2007

Morre Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors e campeão da Libertadores de 2007

Imagem - Com Cristiano Ronaldo no topo, veja quem são os 10 jogadores mais ricos do planeta

Com Cristiano Ronaldo no topo, veja quem são os 10 jogadores mais ricos do planeta

Imagem - Descubra com qual árbitro Bahia e Vitória têm pior aproveitamento no Brasileirão

Descubra com qual árbitro Bahia e Vitória têm pior aproveitamento no Brasileirão

CATEGORIAS FEMININAS 

Open

A categoria feminina mais tradicional segue os mesmos critérios da versão masculina, com foco em volume, definição e simetria. O Brasil terá duas representantes: Alcione Barreto e Leyvina Barros.

Brasileiras na Categoria Open

Leyvina Barros por Reprodução/Redes sociais
Alcione Barreto por Reprodução/Redes sociais
1 de 2
Leyvina Barros por Reprodução/Redes sociais

Figure

Após a aposentadoria da heptacampeã Cydney Gillon, a categoria Figure promete uma das disputas mais equilibradas do ano. A porto-riquenha Jessica Reyes Padilla e a canadense Lola Montez despontam como favoritas. O Brasil será representado por Manuella Lima.

Manuella Lima
Manuella Lima Crédito: Reprodução/Redes sociais

Bikini

Foco em estética e feminilidade, com menos ênfase em massa muscular e mais na harmonia corporal. As brasileiras Alice Rocha e Nivea Campos estão entre as classificadas.

Brasileiras na Categoria Bikini

Alice rocha por Reprodução/Redes sociais
Nivea Campos por Reprodução/Redes sociais
1 de 2
Alice rocha por Reprodução/Redes sociais

Women’s Physique

Uma das divisões mais técnicas do evento, a Women’s Physique exige físico definido, atlético e simétrico. A brasileira Natália Coelho, vice-campeã em 2024 e campeã em anos anteriores, chega como forte candidata ao título. Outra brasileira, Zama Benta, também é cotada após dois top-5 consecutivos. A tetracampeã Sarah Villegas segue como principal nome internacional a ser batido.

Brasileiras na Categoria Women's Physique

Zama Benta por Reprodução/Redes sociais
Amanda Machado por Reprodução/Redes sociais
Nana Silva por Reprodução/Redes sociais
Natalia Coelho por Reprodução/Redes sociais
1 de 4
Zama Benta por Reprodução/Redes sociais

Wellness

Inspirada no padrão estético brasileiro, a Wellness é uma das categorias mais populares e domina­das por brasileiras.

A atual campeã Isa Pereira Nunes tentará defender o título conquistado em 2024, mas terá pela frente a pernambucana Eduarda Bezerra, campeã do Arnold Classic 2025 e terceira colocada no último Olympia.

Giselle Machado, quinta no ano passado, também chega forte, completando o trio de favoritas do Brasil. No total, o país terá 13 representantes na categoria Wellness.

Brasileiras na Categoria Wellness

Rayane Fogal por Reprodução/Redes sociais
Renata Guaraciaba por Reprodução/Redes sociais
Michelle Ibata por Reprodução/Redes sociais
Pamela Rodrigues por marcin_hardlight/Redes sociais
Daniele Mendonça por Reprodução/Redes sociais
Raeli Dias por Reporução/ Redes sociais
Giselle Machado por Reprodução/Redes sociais
Isamara Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Rita Penteado por Reprodução/Redes sociais
Eduarda Bezerra por Reprodução/Redes sociais
Camile Luz por Reprodução/Redes sociais
Valquiria Lopes por Reprodução/Redes sociais
Isa Pereira Nunes por Reprodução/Redes Sociais
1 de 13
Rayane Fogal por Reprodução/Redes sociais

Fitness 

Aqui, as atletas combinam condicionamento físico e performance, apresentando rotinas coreográficas que unem força, flexibilidade e carisma. As favoritas são a americana Jaclyn Baker, vice em 2024, e a canadense Taylor Learmont, que busca o título inédito. O Brasil não tem representantes na categoria. 

Programação oficial do Mr. Olympia 2025

Quinta-feira (9/10)

  • Academia Olympia x Dragon’s Lair Pop Up Gym – 10h
  • Coletiva de imprensa – 16h
  • Meet the Olympians (encontro com atletas) – 23h

Sexta-feira (10/10)

  • Expo Olympia – 12h
  • Pré-julgamento: Fitness, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia e Wellness – 13h30
  • Finais dessas categorias + pré-julgamento da Open – 22h

Sábado (11/10)

  • Pré-julgamento: Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Wheelchair – 13h30
  • Finais: Mr. Olympia, Classic, Men’s Physique e Bikini – 23h

Domingo (12/10)

  • Rooftop Party com os campeões – 3h
  • Seminário dos Campeões – 15h

Onde assistir ao Mr. Olympia 2025

As disputas serão transmitidas exclusivamente pelo streaming oficial Olympia TV, com pacotes disponíveis por US$ 79 (cerca de R$ 422). O evento não terá transmissão por canais de TV tradicionais.

Mais recentes

Imagem - Justiça nega pedido do Flamengo e mantém Sport como campeão de 1987

Justiça nega pedido do Flamengo e mantém Sport como campeão de 1987
Imagem - Apenas duas das oito contratações do Vitória na segunda janela se firmaram no time titular

Apenas duas das oito contratações do Vitória na segunda janela se firmaram no time titular
Imagem - Com dois reforços sem estrear, Bahia tem saldo negativo na segunda janela

Com dois reforços sem estrear, Bahia tem saldo negativo na segunda janela

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,3 mil para jornada de 20h
01

Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,3 mil para jornada de 20h

Imagem - Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'
02

Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'

Imagem - Marinha abre seleção em Salvador com salário inicial de R$ 19 mil
03

Marinha abre seleção em Salvador com salário inicial de R$ 19 mil

Imagem - Homem mais velho do mundo, brasileiro revela segredo para chegar aos 113 anos
04

Homem mais velho do mundo, brasileiro revela segredo para chegar aos 113 anos