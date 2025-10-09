FISICULTURISMO

Mr. Olympia 2025: confira categorias, brasileiros na disputa e onde assistir

Maior evento do fisiculturismo mundial reúne mais de 400 atletas em Las Vegas, com 49 brasileiros confirmados nas disputas

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:00

Finalistas da categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2024 Crédito: Divulgação/Mr. Olympia

O Mr. Olympia 2025, maior competição de fisiculturismo do mundo, começa nesta quinta-feira (9) e vai até domingo (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Conhecido como a “Copa do Mundo do fisiculturismo”, o evento chega à sua 61ª edição reunindo cerca de 400 atletas de elite, divididos em 11 categorias masculinas e femininas.

O Brasil vive um momento histórico na modalidade: foram 59 atletas classificados – o maior número da história – com 49 confirmados para subir aos palcos neste ano. Entre os principais nomes estão Ramon Dino, Isa Pereira Nunes, Eduarda Bezerra, Natália Coelho e Gorila Albino, todos com chances reais de figurar entre os melhores do mundo.

CATEGORIAS MASCULINAS

Open

A categoria mais tradicional do esporte, conhecida como “Open”, avalia tamanho, definição, simetria e proporção muscular. O favoritismo recai sobre o nigeriano Samson Dauda, atual campeão, que tentará defender o título conquistado em 2024.

Quem pode fazer frente são o americano Derek Lunsford, campeão em 2023 e primeiro atleta a vencer o Mr. Olympia em duas divisões, e o iraniano Haadi Choopan, vice no ano passado. O Brasil será representado por Vitalii “Goodvito” Ugolnikov, atleta russo naturalizado brasileiro.

Vitalii ‘Goodvito’ Ugolnikov Crédito: Reprodução/Redes sociais

212

Nesta divisão, os competidores devem pesar até 212 libras (96 kg), mantendo o foco em proporção e simetria. O baiano Vitor Porto, quinto colocado em 2024, retorna com expectativa de subir posições, após um ano de evolução técnica e física. Ele é acompanhado por Fran Barrios, Lucas Coelho, Lucas Garcia e Luiz Esteves, que também defendem o país na categoria.

Brasileiros na Categoria 212 1 de 5

Classic Physique

Inspirada na “Era de Ouro” do fisiculturismo, a Classic Physique valoriza formas harmônicas e proporcionais. O grande destaque é o brasileiro Ramon Dino, vice-campeão em 2022 e 2023, e agora um dos favoritos ao título após a aposentadoria do lendário CBum (Chris Bumstead).

Atual vencedor do Arnold Classic, outro grande torneio de fisiculturismo, Dino chega em grande fase e tem o alemão Mike Sommerfeld como principal rival. Além dele, o Brasil terá Matheus Menegate, Eric Wildberger, Marcello Horse, Diego Gallindo, Fábio Junio e Kenny Moreira entre os representantes.

Brasileiros na Categoria Classic Physique 1 de 7

Men’s Physique

Voltada para físicos mais atléticos e menos massivos, a Men’s Physique valoriza o formato em “V”, com ombros largos e cintura fina. O britânico Ryan Terry, bicampeão em 2023 e 2024, é o nome a ser batido. O afegão Ali Bilal aparece como principal desafiante.

Pelo Brasil, Edvan Palmeira, quinto colocado na última edição, chega forte após uma preparação elogiada. Outros nomes nacionais incluem Diogo Basaglia, Emerson e Emmanuel Costa, Guilherme Gualberto, Felipe Gonçalves, Lucas Viudes e Jefferson Lima.

Brasileiros na Categoria Men's Physique 1 de 13

Wheelchair

A categoria adaptada para atletas cadeirantes tem no brasileiro Gorila Albino um dos grandes destaques. Quinto colocado em 2024 e medalhista no Arnold Classic Ohio, ele é um dos favoritos a subir ao pódio. Seus principais adversários são o francês Kevin Secundino e o italiano Gabriele Andriulli, ambos com grande histórico internacional.

Gorila ALbino/ Crédito: Reprodução/Redes sociais

CATEGORIAS FEMININAS

Open

A categoria feminina mais tradicional segue os mesmos critérios da versão masculina, com foco em volume, definição e simetria. O Brasil terá duas representantes: Alcione Barreto e Leyvina Barros.

Brasileiras na Categoria Open 1 de 2

Figure

Após a aposentadoria da heptacampeã Cydney Gillon, a categoria Figure promete uma das disputas mais equilibradas do ano. A porto-riquenha Jessica Reyes Padilla e a canadense Lola Montez despontam como favoritas. O Brasil será representado por Manuella Lima.

Manuella Lima Crédito: Reprodução/Redes sociais

Bikini

Foco em estética e feminilidade, com menos ênfase em massa muscular e mais na harmonia corporal. As brasileiras Alice Rocha e Nivea Campos estão entre as classificadas.

Brasileiras na Categoria Bikini 1 de 2

Women’s Physique

Uma das divisões mais técnicas do evento, a Women’s Physique exige físico definido, atlético e simétrico. A brasileira Natália Coelho, vice-campeã em 2024 e campeã em anos anteriores, chega como forte candidata ao título. Outra brasileira, Zama Benta, também é cotada após dois top-5 consecutivos. A tetracampeã Sarah Villegas segue como principal nome internacional a ser batido.

Brasileiras na Categoria Women's Physique 1 de 4

Wellness

Inspirada no padrão estético brasileiro, a Wellness é uma das categorias mais populares e domina­das por brasileiras.

A atual campeã Isa Pereira Nunes tentará defender o título conquistado em 2024, mas terá pela frente a pernambucana Eduarda Bezerra, campeã do Arnold Classic 2025 e terceira colocada no último Olympia.

Giselle Machado, quinta no ano passado, também chega forte, completando o trio de favoritas do Brasil. No total, o país terá 13 representantes na categoria Wellness.

Brasileiras na Categoria Wellness 1 de 13

Fitness

Aqui, as atletas combinam condicionamento físico e performance, apresentando rotinas coreográficas que unem força, flexibilidade e carisma. As favoritas são a americana Jaclyn Baker, vice em 2024, e a canadense Taylor Learmont, que busca o título inédito. O Brasil não tem representantes na categoria.

Programação oficial do Mr. Olympia 2025

Quinta-feira (9/10)

Academia Olympia x Dragon’s Lair Pop Up Gym – 10h

Coletiva de imprensa – 16h

Meet the Olympians (encontro com atletas) – 23h

Sexta-feira (10/10)

Expo Olympia – 12h

Pré-julgamento: Fitness, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia e Wellness – 13h30

Finais dessas categorias + pré-julgamento da Open – 22h

Sábado (11/10)

Pré-julgamento: Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Wheelchair – 13h30

Finais: Mr. Olympia, Classic, Men’s Physique e Bikini – 23h

Domingo (12/10)

Rooftop Party com os campeões – 3h

Seminário dos Campeões – 15h

Onde assistir ao Mr. Olympia 2025